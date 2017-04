Novomeški kolesarji v »severnem peklu«

10.4.2017 | 09:05

Novo mesto - Vikend je minil v znamenju »klasik« v Belgiji in Franciji, na katerih so sodelovali tudi novomeški kolesarji, je sporočil Srečko Glivar. Aljaž Jarc in Aljaž Omrzel sta zastopala Slovenijo na Paris - Roubaix za mladince, Gašper Katrašnik in Gorazd Per na Ronde van Vlaanderen v kategoriji do 23 let. Članska ekipa je končala tridnevno dirko Circuit des Ardennes International.

Zelo specifične dirke v Belgiji in Franciji novomeškim kolesarjem niso prinesle večjega uspeha. Dirkanje po ozkih tlakovanih cestah zahtevajo veliko tehničnega znanja in izkušenj. Dirke niso pisane na kožo našim kolesarjem, dobijo pa prepotrebne izkušnje za tovrstne dirke. Ni naključje, da eni izmed dirk pravijo severni pekel, čeprav bi si to ime zaslužile prav vse, je dodal Glivar.

Circuit des Ardennes International: Članska ekipa Adrie se še naprej spopada z velikimi težavami v ekipi. Številni padci trenerju Boštjanu Mervarju povzročajo velike težave in ne more izpeljati dirke, kot je načrtoval. Tokrat se je poškodoval Žiga Horvat. Na dirki je zmagal Kolumbijec Jhonatan Narvaez, najboljši kolesar Adrie Mobil pa je bil Jure Golčer na 23. mestu.

Paris – Roubaix za mladince je dobil Britanec Thomas Pidcock, Aljaž Jarc je bil z zaostankom 1,48 dvajseti.

Ronde van Vlaanderen za kolesarje do 23 let: Gašper Katrašnik in Gorazd Per nista ubranila lanske veličastne zmage Davida Pera. Slednji je zasedel 83. mesto, medtem ko je Gašper Katrašnik odstopil.

M. M.; foto: Mario Stiehl, Jon Božič