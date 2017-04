FOTO: 14. Razstava velikonočnih jedi in z njo prvič tudi sekanje pirhov

10.4.2017 | 11:00

V Društvu podeželskih žena Dolenjske Toplice so znova pripravili bogato razstavo velikonočnih jedi. (Foto: M. Ž.)

Prvič so tekmovali v sekanju pirhov.

Foto: Nina Nardin

Dolenjske Toplice - Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice je, tako kot je v navadi, teden dni pred veliko nočjo pripravilo tradicionalno, letos že 14. razstavo velikonočnih jedi. Mize v avli topliškega kulturnega doma so se šibile pod različnimi dobrotami - poticami, pletenicami, kruhi, pirhi, šarklji, velikonočnim žegnom, postnimi jedmi…, na ogled je bil tudi zelenjavni kotiček s prvo spomladansko zelenjavo. Razstava je zajemala domala vse jedi, ki so bila nekdaj in so še danes na naših mizah v postu in velikonočnih praznikih, predvsem pa na velikonočno nedeljo.

Jedi je v soboto blagoslovil domači kaplan Štefan Hosta, razstavo je odprla državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša, dogodek pa so popestrile s kratkim kulturnim programom.

Oba dneva so pripravili tudi ustvarjalne delavnice, dogajanje na cvetno nedeljo pa prvič popestrili še s prikazom izdelave orehove potice in ekipnim tekmovanjem v sekanju pirhov.

Pomerilo se je pet ekip, in sicer Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, Društva vinogradnikov Dolenjske Toplice, Turističnega društva Pod Srebotnikom, Društva upokojencev Dolenjske Toplice in Cvibeljski otroci, najbolj natančno pa so merili člani turističnega društva.

M. Ž.

