Gajser zmagal (in vnovič očaral) na uvodni dirki v Prilipah

10.4.2017 | 10:10

Drugo mesto je včeraj osvojil Klemen Gerčar, ki zastopa barve domačega društva AMD Brežice in je pokazal visok nivo hitrosti, kar je dober obet pred prvo dirko za svetovno prvenstvo na evropskih tleh prihodnji vikend. (Foto: Peter Kavčič)

Z dirkaškim koncem tedna je bil navdušen tudi predsednik AMD Brežice Janko Slopšek, ki je v družbi brežiškega župana Ivana Molana, Tima Gajserja in Bogomirja Gajserja podelil tudi finančna sredstva za tri družine v občini, ki so potrebne pomoči. (Foto: Peter Kavčič)

Prilipe - V Prilipah pri Brežicah se je pred več tisoč gledalci, ki so se zbrali na prelepo spomladansko nedeljo v idilični dirkaški kulisi, začelo tudi domače prvenstvo v motokrosu. V kraljevem razredu je prepričljivo slavil Tim Gajser, pred predstavnikom domačega društva AMD Brežice Klemenom Gerčarjem in Petrom Irtom.

Kot so sporočili iz AMZS, najmlajši dirkači v kategoriji podmladek, ki tekmujejo na 50 in 65 kubičnih dirkalnikih, imajo najboljšega vzornika prav tu, na dirkah za državno prvenstvo. Tim Gajser s svojo odprtostjo in prijaznostjo do slehernega izmed tekmovalcev in tudi gledalcev skrbi za najboljšo promocijo motokrosa pri nas. Na dirki pokalnega prvenstva in rekreativnega tekmovanja v motokrosu, ki se je v Prilipah odvilo dan prej, je namreč tekmovalo skoraj 130 motokrosistov, na včerajšnji dirki državnega prvenstva pa blizu osemdeset. Pri najmlajših je zmagal Miha Vrh (MSK Notranjska), v kategoriji MX 65 pa izjemni Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični).

V kraljevem razredu MX Open se je v obeh vožnjah izkazal fenomenalni Tim Gajser, ki je obakrat povedel že takoj po štartu ter nato samo še nadziral najbližje tekmece. Z zmago in maksimalnim izkupičkom točk je nadaljeval točno tam, kjer je lansko sezono končal, na vrhu torej! Drugo mesto je osvojil Klemen Gerčar, ki zastopa barve domačega društva AMD Brežice in je pokazal visok nivo hitrosti, kar je dober obet pred prvo dirko za svetovno prvenstvo na evropskih tleh prihodnji vikend. Peter Irt (APJ moto šport klub), ki je imel v prvi vožnji smolo in je padel v prvem krogu, je v drugo popravil nastop in ugnal Klemena Gerčarja, ter na koncu končal na skupnem tretjem mestu. Trojica bo že prihodnji vikend tekmovala na dirki svetovnega prvenstva MXGP v Italiji.

»Pred domačo publiko je vedno lepo tekmovati. Vesel sem, da se je zbralo tako veliko število ljudi in nas prišlo bodriti, to je super za slovenski motokros,« je navdušeno razlagal Tim Gajser, ki je priznal, da so dirke doma zanj odličen trening, saj se je treba pripraviti na štartno proceduro, dobro utrditi štartno linijo in nato brez popuščanja pognati v boj s tekmeci od štartne rampe do prvega ovinka.

V kategoriji MX2 je prepričljivo slavil aktualni prvak Jan Pancar (AMD Šentvid pri Stični), v kategoriji MX 125 je bil najhitrejši Matevž Robek (MK Fire Group), v kategoriji MX 85 pa se je v obeh vožnjah najbolj izkazal Gal Hauptman (AMD Šentvid pri Stični).

Za točke državnega prvenstva so se pomerili tudi veterani. V kategoriji veterani 40 je zmagal Borut Koščak (AMD Šentvid pri Stični), pri veteranih 50 pa je dominiral, kdo drug kot Bogomir Gajser (Motocross-ski Gajser Team), ki je tako poskrbel za dvojno zmago družine Gajser.

Z dirkaškim koncem tedna je bil navdušen tudi predsednik AMD Brežice Janko Slopšek, ki je v družbi brežiškega župana Ivana Molana, Tima Gajserja in Bogomirja Gajserja podelil tudi finančna sredstva za tri družine v občini, ki so potrebne pomoči. Drugi del zbranih sredstev je šel v sklad za mlade tekmovalce. Tako na pobudo Bogomirja in Tima Gajserja pridobijo vsi, socialno ogrožene družine in mladi motokrosisti.

Naslednja dirka za državno prvenstvo Slovenije v motokrosu bo v nedeljo, 30. aprila, na motokros stezi Škedenj pri Slovenskih Konjicah, to pa bo znova priložnost za vse ljubitelje motokrosa, ki želijo v živo navijati za najboljše slovenske motokrosiste, so še zapisali v AMZS.

