FOTO: Rotarijci pomagali VDC in belokranjskim občinam

10.4.2017 | 12:30

Predaja donacije VDC Črnomelj, na fotografiji direktorica VDC Zdenka Vrlinič, guverner Zveze rotary klubov Slovenije - Distrikta 1912 Jože Zadravec, likovnica Anica Cesar in predsednik Rotary kluba Semič - Bela krajina Jožef Vrščaj.

Semič - Rotary klub Semič - Bela krajina je v soboto v KC Semič pripravil dobrodelni koncert, posvečen tudi 10-letnici kluba. Številno publiko so navdušili Prifarski muzikanti in Mladi Belokranjci, ob tej priložnosti pa so rotarijci predali tudi donacije Varstveno delovnemu centru Črnomelj in belokranjskim občinam, vsaka od njih je prejela po en defibrilator. Po koncertu je bila v preddverju dvorane dražba 15 slik 12 priznanih slovenskih umetnikov in slike, ki jo je ob tej priložnosti prispevala varovanka črnomaljskega VDC Anica Cesar.

"Zelo smo zadovoljni s prireditvijo, saj je bil koncert dobro obiskan, izdražili pa smo tudi prav vse slike. Pri zadnji sliki, to je bila tista, ki jo je prinesla likovnica iz VDC, je dražba potekala tako, da je vsakdo, ki jo je hotel imeti, prispeval po 10 evrov, dobil pa jo je zadnji od njih. Zbrani znesek smo dodali k naši donaciji za VDC," je povedal predsednik Rotary kluba Semič - Bela krajina Jožef Vrščaj.

J. A., foto: Bor Vrščaj

