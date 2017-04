Zalokarjevi za rojstni dan še nagrada Petra Pavla Glavarja

10.4.2017

Daniela Zalokar je prejemnica številnih priznanj in nagrad, med drugim je leta 2013 dobila Znak občine Krško, in sicer za uspešno večletno delo v prostovoljstvu na različnih področjih družbenega življenja. (Foto: A. K., arhiv DL)

Brdo pri Lukovici - Na sobotnem 66. rednem občnem zboru Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) so med drugim podelili odlikovanja in priznanja zaslužnim članom za opravljeno delo na področju čebelarstva, med katerimi so tudi čebelarji iz naše regije.

Med čebelarskimi društvi, ki so letos prejela častno diplomo Antona Janše, sta tudi Čebelarsko društvo Novo mesto, ki praznuje 110. obletnico svojega delovanja, in pa Čebelarsko društvo Krka in Zagradec, ki letos praznuje prav tako 110-letnico delovanja.

Na predlog predsednika ČZS je nagrado Petra Pavla Glavarja prejela Daniela Zalokar, članica ČD Leskovec in dolgoletna mentorica čebelarskega krožka. V obrazložitvi nagrade so v ČZS zapisali: Za svoje sedaj že več kot 40-letno delo je na posvetu mentorjev čebelarskih krožkov septembra 2016 prejela zlato značko za 40 let vodenja čebelarskega krožka. Ker letos organiziramo že 40. tekmovanje mladih čebelarjev, želimo dati priznanje mentorici, ki se s svojimi krožkarji že od prvega tekmovanja, leta 1977 v Celju, vsako leto redno udeležuje tekmovanja. Leta 1977 v Celju se je zbralo 34 ekip mladih čebelarjev, ki so tekmovale v dveh stopnjah: v nižji je tekmovalo 11 ekip, v višji pa 23 ekip – med njimi tudi krožkarji Danijele Zalokar. Ocenjujemo, da gre za trud in vztrajanje pri delu s čebelarskim krožkom in udeleževanjem državnega tekmovanja, s katerim je Zalokarjeva pomembno prispevala k napredku čebelarstva in gre tako za življenjsko delo trajne vrednosti. Prejemnica priznanja je sicer vključena tudi v društveno in mladinsko delovanje. Zbrala in uredila je zbornik 80 let organiziranega čebelarjenja na območju Čebelarskega društva Leskovec pri Krškem (2008) ter je soavtorica zbornika 55 let za srečnejše otroštvo / Zveza prijateljev mladine Krško – ZPMS (2009). »Ga. Daniela danes praznuje tudi 85. rojstni dan. Ob tej priložnosti ji v imenu ČZS iskreno čestitamo in želimo veliko zdravja ter mnogo sonca v življenju,« so še dodali čebelarji.

Razdelili 1.200 sadik lip in vrečic semen sončnic

Letošnjega občnega zbora ČZS se je udeležilo 136 delegatov (od 206), pred in po občnem zboru pa je potekala tudi delitev sadik lip in semen sončnic, ki sta jih Zavod za gozdove RS in Semenarna Ljubljana v sodelovanju s ČZS prispevali za slovenske osnovne šole in vrtce.

Odziv na akcijo je bil velik in razdeljenih je bilo 1.200 sadik lip in vrečic semen sončnic. Sadike in semena bodo v naslednjih dneh čebelarska društva dostavila v šole in vrtce, kjer jih bodo skupaj z učenci in otroki posadili. Na takšen način si ČZS prizadeva dvigniti zavest o pomenu sajenja medovitih rastlin, ki dajejo pašo tako čebelam kakor tudi ostalim opraševalcem. Velika zahvala gre čebelarskim društvom, ki so prevzela sadike lip in semena sončnic in jih bodo dostavila v šole in vrtce, so še navedli v sporočilu za javnost.

M. M., foto: ČZS

