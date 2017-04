Po AC v nasprotni smeri; z avtom v potok; ponesrečil se je tudi 82-letni traktorist

10.4.2017 | 13:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sodeč po poročilu Policijske uprave Novo mesto, je za policisti pester vikend. Novomeški prometniki so v soboto popoldne prejeli klic zaradi nevarne vožnje voznika avtomobila, ki naj bi na avtocesti med Krškim in Brežicami vozil v nasprotni smeri. Z namenom zavarovanja ostalih voznikov so bili takoj sprejeti vsi potrebni ukrepi. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj. Policisti so 30-letnega državljana Bolgarije izsledili in ustavili. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga privedli v takojšnji postopek na pristojno sodišče.

S ceste zapeljala v potok

V Dečnem Selu na območju Brežic je v petek popoldne 27-letna voznica avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in s ceste zapeljala v potok. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala.

Hudo poškodovan traktorist

Brežiški policisti so bili v soboto popoldne obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu s kmetijskim traktorjem. Ugotovili so, da je 82-letni voznik kmetijskega traktorja zaradi vožnje preblizu desnemu robu izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Hudo poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Zasegli moped

Med kontrolo prometa v Semiču so črnomaljski policisti v petek zvečer zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika mopeda in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 49-letni kršitelj, ki ni uporabljal zaščitne čelade in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,88 miligrama alkohola. Moped so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijana čez mejo

Policisti na Obrežju so v noči na nedeljo zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku avtomobila iz Hrvaške. 29-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,99 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje.

V isti noči je na mejnem prehodu Obrežje voznica avtomobila na vstopu v državo trčila v spuščeno zapornico in jo poškodovala. 41-letna voznica iz Ljubljane je imela v litru izdihanega zraka 0,51 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog.

Ponesrečil se je pri delu v gozdu

Metliški policisti so bili v soboto popoldne obveščeni o nesreči pri delu v gozdu v Grabrovcu. Nesreča se je po njihovih ugotovitvah zgodila, ko je 53-letni moški v gozdu podiral drevesa. Ob padanju drevesa je vrh zadel moškega in ga hudo poškodoval. Hudo poškodovanega so reševalci odpeljali v zdravstveni dom, od tam pa v UKC Ljubljana. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Ukradli celo akumulatorje začasnih semaforjev

V Novem mestu je minuli teden nekdo vlomil v prostore društva in ukradel ročno orodje ter baterijo. Škode je za okoli 300 evrov. V kraju Korenitka na območju Trebnjega je v noči na petek nekdo vlomil v gospodarski objekt in odnesel kosilnico, motorno žago, varilni aparat in vrtalni stroj. Lastnik ocenjuje škodo na okoli 1700 evrov. V kraju Pleš so neznanci ukradli akumulatorje začasne prometne signalizacije, s katero je urejen promet na cesti med Dvorom in Kočevjem. Na dvorišču stanovanjske hiše v Gorenjem Karteljevem pa je v noči na soboto nekdo iz tovornega vozila vzel motorno žago za rezanje betona. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

V cisternah tovornega vlaka našli tujce

Včeraj popoldne so policisti Postaje mejne policije Dobova pri pregledu tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo našli štiri državljane Afganistana, po tri državljane Alžirije in Maroka, državljana Etiopije in državljana Palestine. Tujci so se skriti v tovorne cisterne z glinico skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. V nadaljnji postopek so jih prevzeli hrvaški policisti, s katerimi naši policisti opravljajo skupno mejno kontrolo.

V soboto dopoldne so policisti prijeli še dva državljana Afganistana, ki sta skrita v tovornem delu tovornega vozila skušala nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so ju odpeljali v azilni dom.

