Belgijec napisal simfonijo za Pihalni orkester Krka

10.4.2017 | 15:30

Pihalni orkester krka na vajah z Bartom Picqueurjem (Foto: I. Vidmar)

Bart Picqueur je na intenzivnih vajah Pihalnega orkestra Krka v Rumanji vasi vzel roke tudi dirigentsko palico. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Konec minulega tedna se je na obisku v Rumanji vasi, kjer ima svoje vadbene prostore Pihalni orkester Krka, že drugič v dobrih dveh letih mudil belgijski skladatelj Bart Picqueur, ki je za orkester, s katerim sodeluje že tri leta, napisal Simfonijo št. 1. Poimenoval jo je Krka in jo bo Pihalni orkester Krka prvič izvedel 27. maja na koncertu ob svoji 60-letnici v športni dvorani Marof.

Z Bartom Picqueurjem se je Pihalni orkester Krka srečal že pred tremi leti z osrednjim delom tradicionalnega novoletnega koncerta, ko je orkester zaigral njegovo uglasbeno sago o konju Beyaerdu in vitezu Reynoutu (Ros Beyaerd Sage), s katero nas je popeljal v čas kralja Karla Velikega. Prav ta skladba pa je bila tudi del programa, s katerim je Pihalni orkester Krka na mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov Flicorno d'Oro v Gardi osvojil vse, kar se je osvojiti dalo – pokal za osvojeno prvo mesto v najvišji tekmovalni kategoriji (excellence category) in pokal za najboljši orkester, dirigent Matevž Novak pa je bil poleg tega razglašen še za najboljšega dirigenta tekmovanja. Bart Picqueur se je tedaj pred omenjenim tekmovanjem članom orkestra v Rumanji vasi pridružil na intenzivnih vajah ter pripravil predavanje Srečanje s skladateljem, namenjeno slovenskim dirigentom in skladateljem.

"Ob tistem njegovem gostovanju pri nas je med nami preskočila iskrica in že tedaj je padla ideja, da bi napisal nekaj prav za nas. Bart zelo dobro pozna naš orkester, saj nas je med drugim prišel pred dvema letoma poslušat v Gardo, lani pa je bil tudi na našem koncertu v filharmoniji. Povezali smo se že pred leti, ko smo igrali neko njegovo skladbo, ki nam je bila všeč. Povezal sem se z njim prek Facebooka, on pa je takoj odgovoril. Bil je navdušen nad našo izvedbo, leta 2014 pa sem ga prosil za nasvet v zvezi s skladbo, s katero smo nameravali nastopiti v Gardi. Od tedaj ves čas sodelujemo," sodelovanje z Bartom Picqueurjem opiše dirigent Pihalnega orkestra Krka Matevž Novak.

Krka, Simfonija št. 1 sicer ni Picqueurjeva prva simfonija, prvo je označil s št. 0. "Dogovorjeni smo bili za 20 do 25 minut dolgo skladbo, nastalo pa je kar 50-minutno delo. Krka ima štiri stavke, poimenovane Craftmanship, s čimer je mišljeno rokodelsko mojstrstvo oziroma nekaj podobnega, Ljubezen, Humor in Enotnost. S posameznimi stavki Picqueur opisuje naš orkester," tokratno sodelovanje pojasnjuje Novak.

Bart Picqueur je vesel, da mu je orkester pri pisanju skladbe zanj pustil precej svobode. Ker orkester dobro pozna in ve, kaj zmore, je napisal zahtevno skladbo, ki traja kar 50 minut, kar je za pihalne orkestre nenavadno dolga skladba, a ve, da bo orkester to zmogel.

Igor Vidmar

Galerija