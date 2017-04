FOTO: Nabrali 40 kubičnih metrov smeti

10.4.2017 | 19:45

Črnomelj - Minuli vikend je Zveza za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja v sodelovanju s tamkajšnjo občino organizirala čistilno akcijo na območju naselij Lokve in Kanižarica. Udeležilo se je je okoli 100 Romov, ki so odstranili odpadke, ki so bili ob cestah, v samih naseljih in na divjih odlagališčih.

»Zelo smo zadovoljni z odzivom na to akcijo. Nabrali smo okoli 40 kubičnih metrov smeti, ki jih bo odpeljala črnomaljska komunala,« je povedal predsednik omenjene zveze Zvonko Golobič in dodal, da so tako veliko akcijo pripravili prvič, sicer so lani že čistili, a v bistveno manjšem obsegu.

J. A., foto: Zveza za razvoj romske skupnosti

