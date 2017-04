Trije trčili na Kandijski, delovna nesreča v gozdu

Danes ob 15.35 so na Kandijski cesti v Novem mestu trčila tri vozila. Po poročanju reCO Novo mesto, se je v nesreči poškodovala ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, poškodovano oskrbeli na kraju in do prihoda policistov usmerjali promet. Reševalci ZD Novo mesto so poškodovano voznico odpeljali v novomeško bolnišnico.

Iz brežiškega centra dodajajo, da je okoli 11.40 v kraju Podgorica (občina Sevnica) med delom v gozdu drevo padlo na moškega in ga poškodovalo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so mu nudili prvo pomoč in nato pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanca. Reševalci NMP ZD Sevnica so ga na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Celje.

Sod je bil prazen

Ob 12.39 je nekdo za reko Savo v kraju Videm (občina Krško) opazil sod z neznano snovjo. Gasilci PGE Krško so pregledali okolico in ugotovili, da je sod prazen. Tik pred 13. uro pa so bile na cesti Črnomelj—Metlika v naselju Vranoviči razlite motorne tekočine. Cestišče so oprali gasilci PGD Črnomelj.

Odprli stanovanje

Gasilci PGD Brežice so tik pred 8. uro posredovali na Gubčevi ulici v Brežicah, kjer so s tehnično intervencijo odprli vrata stanovanja v več stanovanjskem objektu.

