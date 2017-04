Na 11. salamijadi doline šentjernejske ocenjevali dve vrsti salam in špehovke

11.4.2017 | 08:25

Najboljši v kategoriji tekmovalnih salam skupaj z županom Radkom Luzarjem in Marjanom Ponikvarjem iz TD Zvon.

Maharovec - Ta konec tedna je v gostišču Pri Slavcu potekala 11. salamijada doline šentjernejske v organizaciji Turističnega društva Zvon iz Gradišča in njegove salamarske sekcije. Po salamah pa je dišalo že dva dni prej, ko so organizatorji zbirali vzorce – letos jih je bilo 51, ter 12 špehovk, kar je prav ista številka kot lani.

Marko Kalin.

Ocenjevalna komisija - predsednik Franc Luzar ter člani Milan Vrščaj, Drago Košak, Janez Kovačič, Andrej Košak in Tjaša Ponikvar – je imela dosti dela, na zaključni prireditvi, seveda ob poskušanju mesnih dobrot in domačega kruha pridnih gospodinj društva, pa je razglasila rezultate.

Z najboljšo tekmovalno salamo je slavil Milan Janežič iz Škocjana, 2. je bil Jože Fabjan iz Gradišča, 3. pa Boštjan Žagar s Trebelnega. Pri t.i. vinogradniških ali kmečkih salamah, ki jih menda ocenjujejo le v šentjernejski dolini - gre za salame, ki jih delajo po domače, po starih recepturah, za vsakdanjo malico, ne za tekmovanja - je slavil Jože Fabjan, sledila sta Slavko Ponikvar in Luka Zupančič - prav vsi so domačini iz Gradišča. Najboljšo špehovko je v oceno prinesel Žan Krhin, 2. mesto je dosegel Jože Fabjan (oba iz Gradišča), 3. pa Aleksander Durič iz Šmarjeških Toplic.

Gorjanski spev je popestril dogodek.

Veliko smeha je bilo z ugibanjem teže posebne salame velikanke, ki jo gradiški salamarji že nekaj let naredijo iz petelinjega mesa. Tehtala je 2,75 kilograma in imela premer 90 milimetrov. Težo so uganili kar trije obiskovalci: Marko Borsan iz Čadraž, Bojan Vinter iz Maharovca in Gregor Košak iz Drame, vsi trije torej Šentjernejčani. Za nagrado so dobili salamo velikanko, ki jo bodo seveda pošteno razdelili na tri dele - a kot je povedal glavni organizator salamijade Jože Fabjan, šele čez kak mesec. Ker še ni čisto zrela, bo do takrat zorela v njegovi kleti in skrbno jo bo varoval.

Salamarje in ostale obiskovalce prireditve je pozdravil šentjernejski župan Radko Luzar, občina pa je letos prvič podelila priznanja za najbolje šentjernejske salamarje v kategoriji vinogradniških salam. Za zabavo so skrbeli pevci Gorjanskega speva, harmonikar Marko Kalin, najmlajši člani turističnega društva Zvon pa so nasmejali s skečem Eko salamič.

L. Markelj, foto: Marija Rangus

Galerija

























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 6h nazaj Oceni gujdu1 Milan je lahko ponosen,da ima tako lepo dekle,da zanj prevzema priznanje za prvo mesto.Sam se je udeležil 30. samoborske salamiade.Tudi tam ni šlo brez priznanj, saj je domov prinesel tri zlate in dve srebrni priznanji. Preglej samo prijavljene komentatorje