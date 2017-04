Pri Ratežu zapeljal s ceste

11.4.2017 | 07:10

Včeraj ob 18.01 uri je na cesti Novo mesto-Šentjernej pri naselju Ratež, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na vozilu in do prihoda policistov usmerjali promet.

Gorele smeti

Ob 19.35 so ob Taborski cesti v Grosuplju gorele smeti. Požar na površini 15 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Grosuplje.

Ob 16.28 so ob glavni plaži Rudniškega jezera, občina Kočevje, gasilci PGD Šalka vas pogasili podtalni požar na površini dveh kvadratnih metrov. Gorelo je do globine enega metra. Gasilci so celotno površino prekopali in izdatno zalili z vodo.

Oprali cesto

Ob 12.56 so bile na cesti Črnomelj—Metlika v naselju Vranoviči, občina Črnomelj, razlite motorne tekočine. Gasilci PGD Črnomelj so oprali cestišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

•od 8.00 do 12.00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU;

•od 8.00 do 12.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE, TP DOLE PRI JUGORJU, TP JUGORJE in TP ŠKEMLJEVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH na izvodu GOBNIK V HRIB.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

•od 8.00 do 11.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. BREZOVICA 1996;

•od 11.00 do 14.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 ure prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1 na izvodu Vuk, Turk.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Metni Vrh izvod Lahovnik med 8:00 in 15:00 uro ter za področje nadzorništva Brežice na območju TP Veseli Vrh izvod Slopno med 8:30 in 13:00 uro.

M. K.