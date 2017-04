Šentjernejski godbeniki v goste povabili Klapo Mali grad

11.4.2017 | 12:15

Šentjernej - Pihalni orkester občine Šentjernej, ki ga od lani vodi dirigent Sandi Franko, je pretekli konec tedna povabil v Kulturni center Primoža Trubarja na tradicionalni pomladni koncert. Predstavili so se s pestrim programom.

Ema Pavlič (na levi).

Začeli so z uverturo za orkester Centurio, skladbo, s katero se bodo 22. aprila predstavili na reviji pihalnih orkestrov in godb Dolenjske in Bele krajine v Kočevju, nadaljevali pa so s svetovnim hitom One moment in Time, ko je zraven zapela solistka, domačinka, Ema Pavlič. V program so godbeniki uvrstili tudi znane pop in rock skladbe Erika Claptona, izpustili niso niti znane Veselo v Kamnik, kjer se jim je pridružil mladi harmonikar Marko Kalin, ter Šentjernejske koračnice.

Sicer pa je bil koncert nekaj posebnega, saj je šentjernejski orkester v goste povabil eno najboljših slovenskih klap z imenom Klapa Mali grad, ki prihaja iz Kamnika. Pevci so zapeli skupaj z godbeniki in navdušili občinstvo z dalmatinskimi pesmimi. Zbrane je pozdravil Boris Selko, pevec klape, ki po rodu izhaja iz šentjernejskega naselja Žvabovo.

Predsednik Pihalnega orkestra občine Šentjernej Jani Selak je ob koncu koncerta nagovoril občinstvo, se zahvalil za lep obisk, s katerim so izkazali pripadnost godbi. Častni predsednik Pihalnega orkestra občine Šentjernej Janez Selak je med koncertom orkestru doniral 1.500 evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj

