FOTO: Krkaši končali šesti teden humanosti in prostovoljstva

11.4.2017 | 09:20

V trebanjskem domu starejših občanov (Foto: Krka)

Novo mesto - Krka je konec tedna zaključila teden humanosti in prostovoljstva, ki je že šesto leto potekal pod geslom Tudi dobrodelnost je del nas.

Letos je v akciji sodelovalo 1200 sodelavcev prostovoljcev, od teh sto prvič. V Ljubljani, Novem mestu, Krškem in Ljutomeru je 275 krkašev darovala kri, 45 med prvič. Številni so prispevali oblačila, igrače, obutev, živila, knjige in druge potrebščine za odrasle in otroke ter hrano za pse in muce ter skupaj zbrali več kot 3,6 tone potrebščin in dobrih 500 kilogramov hrane za male živali. Na Rdečem križu in Karitasu so pripravili 910 prehrambnih paketov, razvrščali oblačila in pomagali starejšim pri čiščenju njihovih domov.

Družili so se s stanovalci 35 domov za starejše ter varovanci 8 varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenimi programi ter nekaterih drugih zavodov in ustanov. Pomagali so v zavetišču za živali in ljubljanskem živalskem vrtu.

Dobrodelni teden so v soboto, 8. aprila, zaokrožili z dnevoma odprtih vrat za slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje ter Krkine sodelavce in njihove družinske člane. Na osrednji proizvodni lokaciji v Ločni v Novem mestu so tako gostili 2300 obiskovalcev.

Za en dan so se akciji pridružili tudi sodelavci iz podjetij in predstavništev v tujini, in sicer iz Ruske federacije, Španije, Turkmenistana, s Poljske, Češke, Srbije, z Madžarske, Ukrajine in Nemčije. Letos so sodelovali še iz Romunije, Makedonije, Kazahstana, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Mongolije in s Hrvaške. Krkine humanitarne geste so tako odzvanjale v 18 državah.

B. B.

