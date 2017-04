Voznik avtobusa v šoferko, ta še v en avto

11.4.2017 | 09:30

Okoli 15. 30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Kandijski cesti v Novem mestu. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročil 47-letni voznik avtobusa, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 39-letne voznice. Njeno vozilo je odbilo še v avtomobil, ki ga je vozila 34-letna voznica. V nesreči se je lažje poškodovala 39-letna voznica. Policisti bodo povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

Pijan s ceste

V prometni nesreči, ki se je nekaj po 18. uri zgodila na Ratežu, pa je 77-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in prevrnil. Voznik, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,13 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Žago in kosilnico

Vlomi in tatvine V noči na ponedeljek je v Mihovici nekdo vlomil v gospodarski objekt in ukradel dve motorni žagi in kosilnico. Škode je za okoli 1000 evrov.

Sedel bo in pil

Na Rozmanovi ulici v Novem mestu je v isti noči neznanec vlomil v skladiščne prostore gostinskega lokala in ukradel blazine za stole in tri steklenice z alkoholnimi pijačami. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

B. B.