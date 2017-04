Za varnejši začetek motoristične sezone tudi v Novem mestu

11.4.2017 | 10:20

Novo mesto - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto ob začetku motoristične sezone organizira preventivno-izobraževalno delavnico Varno na motorju – Novo mesto 2017.

V sklopu različnih aktivnosti, ki bodo potekale v soboto, 15. aprila 2017, od 10. do 13. ure na igriščih in parkiriščih Šolskega centra Novo mesto, bodo strokovnjaki svetovali, kako poskrbeti za prijeten in varen začetek motoristične sezone.

Kot sporočajo z mestne občine Novo mesto, bodo motoristi lahko preizkusili spretnostni poligon in trenažer, prisluhnili nasvetom o pripravah na motoristično sezono, prometni varnosti in vzdrževanju motorja, si ogledali novo brošuro za motoriste in se seznanili z delom policije.

Delavnic se bodo predvidoma udeležili tudi člani lokalnih in bližnjih moto klubov (moto klub Novo mesto, Ajzenponar, moto klub Rak, moto klub Cvičkarji in drugi).

B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni pešec Posameznih motorističnih norcev, ne boste nikoli ustavili, njih slej ko prej ustavi teta matilda s koso. Tole je sicer zelo koristno, vendar bolj prepričevanje prepričanih. Preglej samo prijavljene komentatorje