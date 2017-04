Ob ustvarjalčevem jubileju knjiga kot strip

11.4.2017 | 00:15

Ob 130-letnici rojstva Pavla Golie je trebanjska knjižnica v stripu avtorja Santiaga Martína ponovno izdala Golievo delo Princezka in pastirček. (Foto: J. S.)

Patricija Tratar je predstavila Golieva obeležja v Trebnjem. (Foto: J. S.)

Trebnje - V trebanjski Knjižnici Pavla Golie so pripravili 21. prireditev Golievi dnevi, s katerimi se spominjajo trebanjskega rojaka, pesnika in dramatika Pavla Golie. Ob letošnji 130-letnici ustvarjalčevega rojstva je knjižnica ponovno izdala eno njegovih del - Princezka in pastirček, in sicer v nekoliko drugačni preobleki, v stripu španskega ilustratorja Santiaga Martína, ki že skoraj 20 let živi in ustvarja v Sloveniji.

Ob jubileju so pripravili tudi digitalno zbirko in zloženko Golieva obeležja v Trebnjem, ki pričajo, kako občina in knjižnica negujeta spomin na svojega rojaka, pravi avtorica Patricija Tratar. Prvo obeležje je bila spominska plošča Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki so jo leta 1969 odkrili na Golievi rojstni hiši. V Trebnjem na rojaka spominja tudi Goliev trg, po njem so imenovali bralno značko za mlade, pa nekdaj izredno dejavno kulturno umetniško društvo, do leta 2006 je občina podeljevali Golieva priznanja in plakete, po Pavlu Golii se imenuje tukajšnja knjigarna in papirnica, v osrednji knjižnici pa je urejen Goliev spominski kotiček.

Knjigo in Golieva obeležja so v knjižnici predstavili na sinočnji osrednji slovesnosti, ki so jo tudi letos združili z zaključkom bralne značke za odrasle Bralna potepanja, prireditev je obogatila glasbena skupina Soreline. V okviru praznovanja Goleivih dni bodo nocoj ob 19. uri v avli CIK-a v Rastočo knjigo Temeniške in Mirnske doline vključili vsestranskega kulturnika prof. Jožeta Zupana, sicer tudi avtorja te stalne razstave. V sredo pa bodo praznovanje sklenili z zaključkom pravljic in Jurčkovega nahrbtnika za najmlajše.

J. S.

Galerija