Brežičani zbrali več kot tri tone smeti

11.4.2017 | 11:05

Vir fotografije: Komunala Brežice

Brežice - V soboto se je več kot 200 občanov Brežic vseh generacij udeležilo čistilne akcije "Očistimo občino Brežice", ki jo je pripravilo tukajšnje javno komunalno podjetje. V čistilni akciji so sodelovale tudi številne krajevne skupnosti, društva in organizacije, med drugim tudi potapljači iz Društva potapljačev Vidra Krško in uslužbenci Komunale Brežice, ki je udeležence akcije oskrbela z vrečami in rokavicami.

Čistili so Vrbino pod brežiškim gradom, brežine reke Krke na Velikih Malencah, območje krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, gozdnato področje v Krajevni skupnosti Križe, območje na Dvorcah in del naravnega parka Jovsi pri vasi Veliki Obrež. V nekaj urah so nabrali za več kot 3200 kilogramov smeti.

B. B.

Galerija