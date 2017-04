80 let nekdanjega stiškega opata Antona Nadraha

11.4.2017 | 14:00

Pater Anton s posebno listino Papeža Frančiška, ki mu jo je podelil ob njegovem življenjskem jubileju. (Foto: Gašper Stopar)

Stična - V ponedeljek, 10. aprila, je v opatovi kapeli Cistercijanskega samostana Stična, potekala zahvalna maša ob 80-letnici dr. Antona Nadraha, nekdanjega stiškega opata. Ob tej priložnosti je nastal tudi bogat jubilejni zbornik posvečen Nadrahu z naslovom Lux in tenebris lucet (Luč, ki sveti v temi).

Duhovni pisatelj, teolog in stiški opat Anton Nadrah se je rodil 10. aprila leta 1937 na Mleščevem pri Ivančni Gorici, kot prvi otrok številne kmečke družine. S Stično je povezan že od 11. aprila 1937, ko so en dan starega dečka v stiško baziliko prinesli botri h krstu. Ob krstu so mu dali ime Frančišek. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Stični, kjer je 1957 leta maturiral. Čeprav je prvotno študiral za škofijskega duhovnika, se je pred 56 leti (1961) umaknil za zidove Cistercijanske opatije v Stični, kjer je dobil redovno ime Anton. 1965 leta je bil posvečen v duhovnika, nato pa je nadaljeval s študijem in 1969 doktoriral iz dogmatične teologije. Po osemnajstih letih službovanja v Stični je bil izvoljen za 56. opata te starodavne ustanove. Za opata ga je blagoslovil takratni ljubljanski škof dr. Jožef Pogačnik. Službo opata je opravljal do 27. aprila 2007, ko je bil za njegovega naslednika izvoljen današnji opat p. Janez Novak. Nadrah je do danes napisal okrog 50 knjig in knjižic, v glavnem verske vsebine, dvajset pa jih je priredil ali uredil oz. zbral; objavil pa je tudi veliko znanstvenih in poljudnih člankov v raznih revijah.

Slavja v samostanu so se udeležili številni gostje, tako iz domačega okolja kot tudi prijatelji iz pobratene občine Hirschaid iz nemške Bavarske. Vezi med samostansko skupnostjo in Občino Ivančna Gorica še posebej utrdila zakonca Hubert in Ingeborg Patzelt iz Hirschaida. Njuna dolgoletna pomoč stiškemu samostanu je zbližala prebivalce obeh krajev in leta 1999 pripeljalo do uradnega podpisa listine o pobratenju. Poudariti je treba, da je ravno zasluga zakoncev Patzlet in opata Nadraha, da sta tudi občini našli skupni interes za medsebojno sodelovanje, ki je z leti prešlo v povezovanje na kulturnem, izobraževalnem, gasilskem, športnem in gospodarskem področju.

Župan Ivančne Gorice Dušan Strnad se je Andrahu ob visokem jubileju zahvalil za vse dobro, ki ga storil tako na duhovnem kot tudi posvetnem področju. Kot je dejal, brez njegovega posluha in samostana Stična današnji razvoj občine ne bi bil takšen, kot je. Čestitkam Strnada se je pridružil tudi nekdanji ivanški župan Jernej Lampret, oba pa sta mu ob zaključku zaželela predvsem veliko zdravja in božjega blagoslova. Antonu Nadrahu je Občina Ivančna Gorica leta 2010 sicer podelila najvišje občinsko priznanje, naziv častnega občana.

Čestitke so izrekli še predstavniki pobratene občine Hirschaid, z županom Klausom Homannom na čelu, člani PGD Stična, Muzej krščanstva na Slovenskem, Ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar, pa je slavljencu na zahvalni maši izročil listino Papeža Frančiška, ki jo podeli posameznim osebam ob določenih jubilejih.

G. Stopar

Galerija