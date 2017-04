Direktorja državnih gozdov bosta Zlatko Ficko in Dejan Kaiserberger

11.4.2017 | 14:15

Zlatko Ficko leta 2010, ko je kot predsednik kočevskega odbora Zares, kandidiral za mesto župana Kočevja. (Foto: M. L.-S., arhiv DL)

Kočevje - Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi je včeraj za glavnega direktorja, odgovornega za področje gozdarstva in lesarstva ter koordinacijo dela poslovodstva, imenoval Zlatka Ficka, za direktorja, odgovornega za finance, računovodstvo in kontroling, pa Dejana Kaiserbergerja.

Direktorja sta bila imenovana za obdobje petih let, Fickovo ime razburja gozdarske kroge, poroča STA. V nekaterih medijih so se namreč pojavili zapisi, da se novi glavni direktor nikoli ni ukvarjal z gozdno proizvodnjo in da nima v razpisu zahtevanih vodstvenih izkušenj, znal pa naj bi uspešno krmariti v političnih vodah, saj je bil LDS in Zares, zdaj je v stranki DeSUS.

Nekateri zaposleni v Slovenskih državnih gozdovih menijo, da je Ficko glavni krivec za to, da je družbo po enem letu zapustil poslovni pooblaščenec za finance Borut Meh, brez katerega po njihovem mnenju podjetja ne bi postavili na noge, je navajal Dnevnik.

Ficko je sicer zatrdil, da izpolnjuje pogoje, saj se sicer ne bi prijavil. Kandidat za glavnega direktorja je sicer moral izkazati izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri ter najmanj 15 let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih v srednjih ali velikih gospodarskih družbah.

Družba Slovenski državni gozdovi s sedežem v Kočevju je bila ustanovljena lani spomladi in je ob ukinitvi koncesij 1. julija v upravljanje prevzela 255.000 hektarjev gozdov v lasti države.

Vlada je začasno vodenje družbe najprej zaupala direktorju gozdarsko-žagarske družbe Snežnik iz Kočevske Reke Julijanu Rupniku, ki pa je kmalu odstopil in konec aprila lani je na ta položaj kot vršilec dolžnosti prišel Miha Marenče, do tedaj državni sekretar na kmetijskem ministrstvu.

Za čas do imenovanja poslovodstva je vlada lani imenovala tudi dva poslovna pooblaščenca družbe, in sicer Meha, odgovornega za področje financ, računovodstva in kontrolinga, ter Ficka, odgovornega za področje gozdarstva in lesarstva.

B. B.