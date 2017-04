Škrabčeva domačija gostila prvake RD Riko Ribnica

11.4.2017 | 15:55

Beno Lapajne (desno) in Tomaž Tomšič. (Foto: M. L.-S.)

Na posnetku (od leve): Miha Šalehar, Nik Henigman in Jan Grebenc (Foto: M. L.-S.)

Hrovača - Škrabčeva domačija je včeraj gostila štiri vrhunske igralce Rokometnega društva Riko Ribnica - dva nekdanja olimpijca in dva aktualna reprezentanta, ki sta na nedavnem svetovnem prvenstvu osvojila bronasto medaljo. Gostje aprilskega pogovornega večera so bili: veterana Beno Lapajne in Tomaž Tomšič ter mlada igralca Nik Henigman in Jan Grebenc, z njimi pa se je pogovarjal Miha Šalehar.

Prvaki RD Riko Ribnica, ki je najstarejše športno društvo v Ribnici, so povedali marsikaj zanimivega o tem, kaj doživljajo šampioni, ko niso na rokometnem igrišču in na očeh javnosti, dotaknili pa so se tudi zakulisnih iger v rokometnem športu, za katere je denimo Tomaž Tomšič povedal, da jih je kar veliko.

Člana aktualnega reprezentančnega dueta iz RD Riko Ribnica sta povedala, da še danes velja, da najmlajši člani v reprezentanci nosijo torbe in, kot je dejal Lapajne, »nimajo pravo glasa«. Je pa po drugi strani tudi še vedno tako, da ko so v družbi s starejšimi kolegi, mlajši nikoli ničesar ne plačajo.

Vsi so se strinjali, da so rokometaši najbolj popolni atleti, saj morajo znati vse športe. Za ogrevanje so in še danes igrajo košarko in nogomet. Starejša udeleženca pogovora sta tudi povedala, da je dobro, da imaš po »poklicni upokojitvi« kaj početi, mlajša pa, da o tem še ne razmišljata in da upata, da bo njuna športna kariera trajala čim dlje.

M. L.-S.