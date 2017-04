Ministrstvo pritrdilo ravnanju županje glede referenduma

11.4.2017 | 17:40

Mojca Čemas Stjepanovič (Foto: B. B.)

Maja Kocjan (Foto: B. B.)

Črnomelj - Ministrstvo za javno upravo je glede pobude, ki jo je civilna iniciativa proti migrantskemu centru v primeru zavrnitve referendumske pobude nanj naslovila v zvezi z ravnanjem črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič, pritrdilo županji. Dejstva in okoliščine niso dozorele do stopnje, da bi županjo pozvali k spoštovanju zakonodaje ali celo razrešilo, je ugotovilo.

Kot poroča STA, je ministrstvo je v odgovoru k podaji predloga državnemu zboru za razrešitev županje Občine Črnomelj, ki ga je vložila omenjena belokranjska civilna iniciativa, zapisalo, da glede na navedeno argumentacijo meni, da županja "pri svojem delovanju ne ravna v nasprotju z zakonodajo, ki ureja delovanje lokalne samouprave niti ne ravna v nasprotju s sodbo upravnega sodišča".

To je sicer v sodbi navedlo, da je tožbi civilne iniciative ugodilo in ugotovilo, da je bil izpodbijani decembrski akt, s katerim je občina zavrnila pobudo za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma o postavitvi migrantskega centra, nezakonit.

Po omenjeni sodbi so črnomaljski svetniki januarja razveljavili sklep, ki se je nanašal na morebitno postavitev začasnega migrantskega centra na občinskem območju in zaradi katerega je tamkajšnja civilna iniciativa vložila referendumsko pobudo. To so storili, da bi se izognili dvomom, ali so pristojni za sprejem kakršnihkoli odločitev v zvezi z migranti, so takrat sporočili z občine.

Civilna iniciativa se je nato na omenjeno razveljavitev odzvala s pozivom županji k odstopu, na pristojno ministrstvo pa je vložila poziv, naj DZ predlaga njeno razrešitev.

S črnomaljske občine, kjer so se danes odzvali na mnenje ministrstva za javno upravo, so sporočili, da je občina prejela odgovor, v katerem omenjeno ministrstvo meni, da županja "pri svojem delovanju ne ravna v nasprotju z zakonodajo, ki ureja delovanje lokalne samouprave, niti ne ravna v nasprotju s sodbo upravnega sodišča. S tem je pobuda Civilne iniciative proti begunskemu centru, da se županjo razreši, neutemeljena," so še zapisali.

Maja Kocjan iz Civilne iniciative Bela krajina je bila kritična do takšne odločitve ministrstva. "Žalostno je, da ministrstvo meni, da županja ravna zakonito, ker ne izda sklepa glede pobude za referendum. S tem zgolj dodatno podpira njeno nezakonito ravnanje, več kot očitno gre za politično mnenje, sicer pa bo svoje povedalo upravno sodišče, na katerega bomo vložili tožbo zaradi molka organa," je dejala za STA.

Po besedah Kocjanove v civilni iniciativi zadnja dva meseca, odkar so dobili sklep sodišča, županjo pozivajo, naj izda nov sklep. Brez njega so jim namreč onemogočeni kakršni koli nadaljnji postopki, tudi glede referenduma. Spomnila je sicer, da so vlado skupaj s civilnima iniciativama Velenje in Lendava k ukrepom zaradi "skrajno samovoljnega delovanja županov" pozvali že na nedavni novinarski konferenci.

Civilna iniciativa se je za vložitev pobude za izvedbo občinskega referenduma glede njegove postavitve odločila decembra lani. V pobudi je zapisala, da se referendumsko vprašanje glasi, ali so občani za to, da se uveljavi občinski sklep, ki dopušča možnost postavitve sprejemno-registracijskega migrantskega centra v občini.

Županja je nato ob zavrnitvi referendumske pobude decembra lani pojasnila, da na občini menijo, da za referendum ni pravne podlage in da so pobudo zavrnili, ker ne gre za tematiko, ki bi bila v pristojnosti občine, civilna iniciativa pa se je na zavrnitev pritožila na sodišče.

B. B.