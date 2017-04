Zgorela dva avtomobila

12.4.2017 | 07:10

Včeraj ob 17.42 uri so posredovali reševalci NMP Krško in gasilci PGE Krško na cesti Krško-Drnovo, kjer je pri Petrolu v Krškem prišlo do prometne nesreče. Reševalci so oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v UC Brežice.

Zamakalo drvarnico

Ob 20.17 je na Kolodvorski cesti v Kočevju meteorna voda zamakala drvarnico zaradi poškodovane odtočne cevi. Gasilci PGD Kočevje so cev zasilno popravili, meteorno vodo speljali v bližnji odtok in preprečili nadaljnje zalivanje drvarnice.

Pomagali reševalcem

Ob 19.06 so v naselju Temenica, občina Ivančna Gorica, posredovali gasilci PGD Stična, ki so nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana.

Gorela avtomobila

Ob 10.16 je na cesti v Veliki Strmici, občina Mokronog – Trebelno, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Velika Strmica so pogasili požar, odstranili vozilo in počistili cesto.

Minulo noč ob 0.40 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar. Kljub hitri intervenciji gasilcev je vozilo popolnoma uničeno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 8.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP Sloka cesta ter med 9. in 11. uro na območju TP Podbočje izvod naselje Brod; na področju nadzorništva Mokronog med 12. in 14. uro na območju TP Kaplja vas, Tržišče, Tržišče kolodvor, Vodale in Zgornje Vodale; na področju nadzorništva Krško okolica med 10. in 13. uro na območju TP Stranje izvod gasilski dom proti Ložicam in na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 12. uro na območju TP Rakovec.

M. K.