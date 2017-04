Prof. dr. Miha Japelj gost 3. Foruma osebne odličnosti

12.4.2017 | 07:55

Novo mesto - Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine organizirala že tretji Forum osebne odličnosti. Tokrat se je moderatorki doc. dr. Mariji Turnšek Mikačić pridružil prof. dr. Miha Japelj, slovenski kemik, častni občan Novega mesta in velik promotor znanosti v regij, so sporočili z omenjene fakultete.

Uvodnima pozdravoma dekana fakultete, prof. dr. Borisa Bukovca, in župana Mestne občine Novo mesto, mag. Gregorja Macedonija, je sledil prijeten pogovor s prof. dr. Mihom Japljem, ki je skozi rahločutno zgodbo svojega življenja vsem navzočim prikazal pomembnost, smisel in potrebnost osebne odličnosti na vseh nivojih življenja.

Z ljubeznijo do svojega poklica, kemije in zaljubljenostjo v svoj kraj, Novo mesto, je udeležencem foruma podal čudovite primere za iskanje novih idej, spodbujanje ustvarjalnosti mladih in pomembnost spoštovanja narave kot prvem viru našega obstoja in dela. Prešernemu zaključku pogovora je sledilo še prijetno druženje vseh udeležencev foruma z gostom in izmenjava misli ter izkušenj.

J. A., foto: FOŠ

Galerija