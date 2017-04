Uspeh brežiških dijakinj na 41. državnem tekmovanju v tehniki prodaje

12.4.2017 | 08:40

Slovenka Bistrica, Brežice - V četrtek, 6. aprila, je v Slovenski Bistrici potekalo 41. državno tekmovanje iz tehnike prodaje. Tekmovanja se je udeležilo šestnajst trgovskih šol iz vse Slovenije. Tekmovalci so se pomerili v sedmih tekmovalnih področjih. Iz Ekonomske in trgovske šole Brežice se je tekmovanja uspešno udeležilo šest dijakinj tretjega letnika programa trgovec: Armina Halvadžić, Marjana Iglič, Jana Juršič, Albiona Morina, Aleksandra Trivić in Simona Zlobko, ki so na tekmovanju dosegle lepe rezultate, pod mentorstvom profesorice Mojce Ogorelc. Marjana, Aleksandra in Simona so osvojile srebrna državna priznanja. Armina, Jana in Albiona pa so prejele bronasta državna priznanja. Skupaj so dijakinje, za svoje uspešne nastope, osvojile tri srebrna in tri bronasta državna priznanja.

K uspehu dijakinj pa so prispevali tudi strokovni mentorji iz različnih trgovskih podjetij: Modiana Brežice, Mass Brežice, Alipina Brežice, Merkur Brežice, DM-Drogerie markt Brežice in Mercator hipermarket Brežice, ki so s svojimi dragocenimi nasveti, izkušnjami, veščinami in znanjem našim dijakinjam približali način, pristop in učinkovitost uspešne prodaje. Vsem se zahvaljujemo za prijetno sodelovanje pri pripravah na državno tekmovanje.

Danes je uspešen tisti prodajalec, ki uživa v prodaji, pri delu z ljudmi in zna prisluhniti vsakemu kupcu. Potrebe po dobrih prodajalkah in prodajalcih na trgu dela naraščajo. Ekonomska in trgovska šola Brežice ima že dolgo tradicijo v izobraževanju kakovostnih prodajalk in prodajalcev, pohvalimo se lahko tudi z odličnimi rezultati na državnih tekmovanjih v tehniki prodaje. Na šoli smo zelo ponosni na vse naše državne prvake iz različnih področij prodaje, ki so zelo uspešno zastopali našo šolo. Prav tako pa zelo kakovostno poslovno sodelujemo z različnimi trgovskimi podjetji pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja pri delodajalcih.

»Uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so vse ovire samo izzivi, ki nam pomagajo postati boljši.« (Stephen Covely).

Uspeh je raznolik, ima več plati in je predvsem rezultat načrtnega in učinkovitega dela, nikoli se ne zgodi sam od sebe. Odvisen je od vsakogar, ki se vključuje v proces in učenje, ima cilj ter jasno začrtano pot. Tudi naša šola, kot izobraževalna organizacija, želi dosegati cilje v skladu z vizijo in njenim osnovnim poslanstvom, motivirati naše dijake za kakovosten izobraževalni uspeh ter jim nuditi pripravo na bodoči poklic in življenje.

Vsem našim uspešnim tekmovalkam iskrene čestitke za osvojena priznanja in trud.

Mojca Ogorelc, Foto: Klavdija Dolmovič, ETrŠ