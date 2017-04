Nagradni izlet v Planico in zmagovalci likovnega natečaja Planica in otroci

12.4.2017 | 08:30

Črnomelj - V četrtek, 23. marca, smo se učenci in učitelji osnovne šole Milke Šobar-Nataše že zelo zgodaj zjutraj odpravili na nagradni izlet v Planico, kjer smo si ogledali smučarske polete. Za izlet so zaslužni učenci 7. razreda, ki so pod mentorstvom Andreja Schwenner, v okviru likovnega natečaja Planica in otroci, izdelali navijaški plakat in se izmed več kot sedemdesetih šol uvrstili med petnajst šol z najboljšim izdelkom.

V Planici smo se skupaj z nekaj tisoč otroki povzpeli na navijaške tribune, glasno navijali za naše letalce in ponosno v nebo dvignili naš navijaški plakat.

Tekom dne pa so nam organizatorji skokov v Planici sporočili, da je strokovno žirijo naš plakat tako zelo navdušil, da smo se s plakatom uvrstili na samo prvo mesto likovnega natečaja in tako prejeli glavno nagrado! V družbi predsednika države Boruta Pahorja, ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič ter Zlatka in benda smo v zaodrju nestrpno čakali na razglasitev zmagovalca, nato pa ponosno stopili na oder in z nasmehi na obrazih prevzeli glavno nagrado. Za nagrado smo prejeli izlet z vlakom za trideset oseb, katerega destilacijo si izberemo sami.

Izlet v Planico nam bo zagotovo ostal v zelo lepem spominu in upamo, da se bomo na njihove navijaške tribune povzpeli še kdaj.

Andreja Schwenner

