Področno tekmovanje v znanju fizike

12.4.2017 | 08:00

Dolenjske Toplice - V petek, 17. marca, je na OŠ Dolenjske Toplice potekalo regijsko tekmovanje v znanju fizike. Tekmovanje se je začelo ob 14. uri. Po prijavi tekmovalcev je v telovadnici potekala kratka prireditev, v kateri sta nas poleg instrumentalne točke in deklamacij pozdravili ravnateljica Maja Bobnar in vodja tekmovanja Petra Kutnar. Vsem tekmovalcem sta zaželeli čim boljši uspeh na tekmovanju.

Po končani prireditvi so se mentorji zbrali na kratkem sestanku v knjižnici, tekmovalci pa smo odšli do učilnic. Ko so prišli mentorji, so odklenili razrede. Vsak učenec je na svojem mestu dobil kuverto s svojim imenom, šifro in drugimi podatki. Poleg kuverte je vsak tekmovalec dobil še plastenko vode, frutabelo, geotrikotnik, tehniški svinčnik, mapo občine Dolenjske Toplice, Krkin blokec in Krkin kemični svinčnik. Ko smo se vsi posedli na svoja mesta, so nam mentorji razdelili tekmovalne pole. Tekmovanje je trajalo 90 minut.

Po tekmovanju so bili vsi tekmovalci povabljeni na zelo dobro malico v jedilnici. Učitelji pa so se zbrali za popravljanje tekmovalnih pol in kasneje na pogostitev v knjižnici. Iz naše šole smo se tega tekmovanja udeležili štirje učenci – Tjaša Turk in Gregor Bučar iz osmega razreda ter Barbara Kastelic in Barbara Bučar iz devetega razreda. Bili smo zelo uspešni, saj smo vsi dosegli srebrno priznanje, Gregor Bučar pa se je uvrstil tudi na državno tekmovanje, ki je potekalo v soboto, 8. aprila, v Ljubljani.

Petra Kutnar