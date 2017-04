Spomladanska strokovna ekskurzija v Ljubljano

12.4.2017 | 09:00

Ljubljana, Brežice - V četrtek, 30. marca, smo dijaki 1. in 2. letnika programa predšolska vzgoja odšli na strokovno ekskurzijo v Ljubljano. Najprej smo obiskali Muzej iluzij. Tam smo uživali v različnih primerih iluzij, nad katerimi smo bili vsi dijaki zelo navdušeni. Ugotovili smo, da so iluzije zanimive in pretkane, predvsem pa so zabavne.

Nato smo se udeležili še Kulturnega bazarja, ki se je odvijal v Cankarjevem domu. Na bazarju smo videli raznovrstne predstavitve projektov, se poučili o igri z lutkami, udeležili mini delavnic,… se srečali z raperjem Zlatkom in igralcem Nikom Škrlecem, skratka veliko vsebin na tako majhnem prostoru.

Ekskurzije smo se udeležili v spremstvu ravnateljice Mojce Tomažin, profesoric Alenke Pečnik Kranjec, Darje Babič Drašler in Mojce Ogorelc, ki je ekskurzijo tudi organizirala in vodila.

Vtisi dijakov so zelo pozitivni. Ekskurzija je bila poučna in hkrati zabavna, naslednje leto pa se že veselimo ponovnega obiska Kulturnega bazarja.

Manca Molan, 1. Av, Ekonomska in trgovska šola Brežice

