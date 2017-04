Učilnica v naravi

12.4.2017 | 08:50

Novo mesto - Na Osnovni šoli Šmihel Novo mesto smo v preteklem šolskem letu ob šoli uredili dve visoki gredi, za eno skrbijo učenci 1. a in 1. b razreda, za drugo pa učenci predmetne stopnje. Prvošolci so pri spoznavanju okolja sejali, spoznavali so pogoje za rast in opazovali rastline. Pripravili so vse potrebno in v aprilu so rastline (solato, peteršilj, buče, kumare …) pod vodstvom vzgojiteljice Metke Slana Pevec posadili v visoko gredo.

V tem pomladnem času so spoznavali, da tudi življenje živali postaja pestro. Učenci so prinesli žabji mrest in ob zeliščnem vrtu naredili ribnik z žabami, da so opazovali njihov razvoj. Ugotovili so, da je lahko učenje tudi zabavno.

Helena Murgelj

Galerija