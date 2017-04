Igrivo in poučno sodelovanje z Dolenjskim muzejem

12.4.2017 | 09:20

Novo mesto - Otroci pred vstopom v šolo in strokovni delavci Vrtca Ciciban Novo mesto smo v letošnjem šolskem letu obiskovali Dolenjski muzej Novo mesto. Muzejska pedagoginja Lavra Fabjan nam je na zanimiv način približala različne teme na štirih srečanjih.

Prvič smo obiskali muzej v oktobru, ko so policisti PU Novo mesto za predšolske otroke pripravili bogat program ob razstavi »Četrt stoletja Policijske uprave Novo mesto«. Delavnice so bile odlično organizirane in otroci so jih z navdušenjem spremljali, ogledali so si lahko policijska vozila, policijske pse in prisluhnili policijskemu orkestru, spoznali pa so tudi projekt Blazinica tolažbe.

V januarju smo si ogledali občasno arheološko razstavo »Podoba ali simboli«. Otroci so v delavnici ustvarjali iz gline, izdelali so si tudi ropotuljico.

V januarju in februarju smo si ogledali občasno etnološko razstavo »V opeko vtisnjen čas«. Sledila je ustvarjalna delavnica, na kateri so otroci risali na lepenko v obliki bobrovcev. V muzeju so izdelke razstavili v »čisto pravo streho« unikatnih strešnikov, ki so jih porisali otroci. Starši so si lahko skupaj z otroki razstavo risb otrok Vrtca Ciciban Novo mesto ogledali 8. februarja, ko je bil vstop v Galerijo Dolenjskega muzeja Novo mesto prost.

Pri zadnjem obisku v muzeju pod strokovnim vodenjem smo si v Jakčevem domu ogledali del stalne likovne razstave »Ali je to Julija?«. Sledila je delavnica, kjer so otroci slikali in se nato vživeli v vlogo restavratorja.

Kvalitetne in premišljeno zastavljene delavnice smo obiskovali z veseljem in se že veselimo obiskov v prihajajočem šolskem letu. Veseli smo, da nam je muzejska pedagoginja Lavra Fabjan pričarala nepozabna druženja in se ji za to zahvaljujemo. Želimo nadaljevati s tem vzpostavljenim sodelovanjem, ker otroci ob tem razvijajo pomembne življenjske vrednote in gradijo svoj odnos do preteklosti.

Mojca Pavelšek, Vrtec Ciciban Novo mesto

