Slovenski običaji, šege in navade spomladi

12.4.2017 | 09:25

Muco Copatarico - Mačkico Črapico so uprizorili Lucija, Karmen, Neja, Erik, Andraž in Janez.

Stari trg ob Kolpi - Učenci gledališkega krožka smo 11. aprila sodelovali na kulturnem dnevu v OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani. Naši gostitelji so bili učenci 5. a-razreda z učiteljico Tatjano Furjan, pozdravila pa nas je tudi ravnateljica Vesna Žagar Gabrovšek.

V delavnici smo starotrški in ljubljanski učenci skupaj izdelovali belokranjske pisanice. Pomagala sta nam Lidija Maričič in Valter Purger iz društva Baričeva hiša iz Prelesja. 27 ljubljanskih petošolcev, ki so se prvič srečali z umetnostjo izdelovanja pisanic, je z veseljem poprijelo za pisače in z raztopljenim čebeljim voskom risalo na izpihana jajca različne zanimive motive.

Osrednja prireditev kulturnega dneva Slovenski običaji, šege in navade spomladi je potekala v avli šole. V prvem delu so se predstavili učenci vseh treh oddelkov petega razreda. Razveselili so nas z ljudskima pesmima Lepa Anka in Marko skače, 5. a pa je predstavil svojo oddelčno založbo Knjigoraj in najnovejšo pesniško zbirko Nekaj je v zraku.

Starotrški učenci smo navdušili občinstvo s starotrško narodno nošo in z igrico Muco Copatarico oziroma Mačkico Črapico, ki smo jo zaigrali v našem polanskem narečju. Posebna gostja na prireditvi je bila Dušica Kunaver, velika poznavalka in zbirateljica slovenskega ljudskega izročila. Pripovedovala nam je o starih spomladanskih običajih na Slovenskem in nam položila na srce, kako pomembno je, da jih mladi poznamo in ohranjamo.

Druženje smo zaključili v Vodnikovi domačiji. Petošolci so nas popeljali po razstavi Šola raziskuje: Vodnikova cesta, ki so jo s svojimi učitelji mentorji pripravili v okviru projekta, v katerem so raziskovali pomembne ljudi in zanimivosti z ulice, ki tako kot njihova šola nosi ime po našem prvem pesniku.

Gostiteljem smo se zahvalili za prisrčno gostoljubnost in prijaznost. Obljubili smo si, da se bomo srečali tudi naslednje leto. Učence OŠ Valentina Vodnika smo povabili, da pridejo k nam v Poljansko dolino in v Stari trg.

V Ljubljano sta nas spremljali mentorica učiteljica Marija Volf in poslovna sekretarka Mojca Breznik, za prijetno in varno potovanje pa je bil zaslužen naš šofer Roman Kobe.

Na kulturnem dnevu v Ljubljani smo spoznali, da so takšna sodelovanja med šolami pomembna. Drug od drugega smo se naučili nekaj novega in stkali nove prijateljske vezi.

Domov smo se vrnili z najlepšimi vtisi.

Učenci gledališkega krožka, OŠ Stari trg ob Kolpi

