Nekaterim močno prekipelo; Parkirišča zgolj obljuba

12.4.2017 | 17:00

Na terenu se je marsikaj dogajalo, novinarji Dolenjskega lista smo tudi tokrat skrbno beležili pomembnejše zadeve, ki vam jih predstavljamo v tiskani izdaji časopisa. Med drugim:

ČAKANJE V KOLONAH NEVZDRŽNO, KAKO NAPREJ

»Prava mora! Ujet sem bil v koloni, nisem mogel ne naprej ne nazaj, pri sebi nisem imel niti plastenke vode,« je povedal eden od voznikov, ki so prejšnji konec tedna obtičali na meji s Hrvaško, kjer se je začel sistematičen pregled potnikov na zunanjih šengenskih mejah. Tam smo bili tudi mi, poizvedovali smo tudi, kakšne so napovedni za praznike in kasnejšo turistično sezono. Preberite več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

TRŽNICA OSTAJA BREZ PARKIRIŠČ

Branjevke na novomeški tržnici so bile najbolj vesele obljub mestne občine o ureditvi začasnih parkirišč na zunanjem trikotniku Florjanovega trga. Ta je sicer dočakal prenovo, a parkirišč ne, saj jih občinski prostorski načrt ne dovoljuje. Pri sami prenovi pa se občina tudi ni držala vseh veljavnih upravnih postopkov, kar so potrdili na novomeški enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Šli smo po sledeh informacij, kaj smo izvedeli, pa boste prebrali sami.

OBČINA STRAŽA POD DROBNOGLEDOM RAČUNSKEGA SODIŠČA

Lotili smo se tudi poročila Računskega sodišča, ki je Občini Straža za poslovanje v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim ni ustrezno pripravila proračuna in nekaterih javnih naročil, ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem javnih zavodov in podjetij, nekaj nepravilnosti pa je bilo tudi pri delitvi denarja na področju športa, kulture in turizma. Kaj odgovarjajo na občini?

To je le nekaj tem iz vsebinsko znova bogate tiskane izdaje edinega neodvisnega časopisa v tem delu Slovenije, Dolenjskega lista. Ne pozabite nanj vsak četrtek!