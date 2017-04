Mirnopečani kot regijski zmagovalci na državni kviz Mladi in kmetijstvo

12.4.2017 | 09:55

Ornuška vas - Na nedavnem regijskem tekmovanju Mladi in kmetijstvo je največ pravilnih odgovorov zabeležila ekipa DPM Mirna Peč in tako postala tekmovalka na državnem tekmovanju, ki bo 22. aprila v Kulturnem domu v Sv. Juriju ob Ščavnici.

V napetem in tesnem boju, ki se je dogajal v gasilskem domu Štatenberk, se je pomerilo pet tričlanskih dolenjskih ekip: DPM Dobova, DPM Mirna Peč, DPM Suha krajina, Grm – Center biotehnike in turizma ter DM Trebelno, ki je kviz zaradi lanske zmage na regijski ravni tudi gostila. Največ točk je zbrala ekipa iz Mirne Peči, ki so jo sestavljali Silva Opara, Tomaž Vidic in Gašper Žagar.

Tekmovalne ekipe so odgovarjale na vprašanja iz vnaprej razpisanih tematik: prašičereja, vožnja s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, varstvo gozdov pred podlubniki ter praznično leto Slovencev: košnja, žetev, mlatev. Vsaka ekipa je imela 10 sekund časa za odgovor na posamezno zastavljeno vprašanje.

Vse je budno spremljala tričlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali: mag. Andrej Kastelic, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS Novo mesto, Cvetka Lavrič in Andreja Absec, svetovalki za kmečko družino in dopolnile dejavnosti.

Zbrane v dvorani gasilskega doma sta pozdravila tudi župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver in predsednik PGD Štatenberk Alojz Dragan. Z glasbenimi točkami so tekmovalno vzdušje umirili harmonikarji VTD Trebelno ter predsednik DM Trebelno Matej Zore, ki je poleg vodenja poskrbel tudi za razvedrilni vložek regijskega boja.

Ekipi iz Mirne Peči želimo veliko znanja in sreče ter da se ponovi zgodba izpred štirih let, ko so ravno v Sv. Juriju ob Ščavnici zmagali na državnem kvizu Mladi in kmetijstvo.

Dragica Ribič

