Sejem v znamenju velike noči, kmalu šparglji

12.4.2017 | 14:00

Šentjernej - JP Ekološka družba Šentjernej se kot upravljavec trudi s šentjernejskim sejmom, da bi bil kar čim bolj živ. Sejem, ki ima bogato tradicijo, poteka dvakrat mesečno, vsako drugo in četrto soboto. »Kljub drugačnim trendom trženja kot pred leti, ko je šentjernejski sejem res cvetel, se trudimo ohranjati to tradicionalno dejavnost z različnimi vsebinskimi poudarki, »pravi upravljavec.

Preteklo soboto je sejem potekal s pridihom pomladi in velikonočnih praznikov. Razstavljavci so nudili svoje izdelke in našlo se je vse, od vrtnarske opreme, sadik sadnega drevja in aronije, do rož, oblačil itd. Svoje spretnosti so pokazale članice Društva kmetic Šentjernej, ki so pripravile pokušino pekarskih izdelkov. Najmlajše obiskovalce sejma so povabili v likovni kotiček - ustvarjalna delavnica je bila tudi tokrat za otroke brezplačna. Obiskovalci so lahko pokušali mesne dobrote mesnice Krhin in Tršinar ter se zabavali ob zvokih harmonikarjev Janeza Lekšeta.

Naslednji šentjernejski sejem bo že v soboto, 22. aprila, ko bo izbrani kuhar pripravljal kulinarične specialitete iz domačih špargljev kmetije Hrovat iz šentjernejske doline.

L. M., foto: JP EDŠ

