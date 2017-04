Jutri in pojutrišnjem Častim pol litra! v Krškem

12.4.2017 | 20:00

Foto: T.J.G, arhiv DL

Krško - Spomladanski dobrodelni akciji Častim pol litra! se tokrat prvič pridružuje tudi Klub posavskih študentov, ki v soorganizaciji s Študentsko organizacijo Slovenije in Zvezo ŠKIS vabi na krvodajalsko akcijo v Krškem. Kri bo možno darovati jutri in pojutrišnjem med 7. in 13. uro v prostorih Mladinskega centra Krško.

"Da bolnikom v Sloveniji zagotovimo potrebno količino krvi, potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 darovalcev krvi na dan. Krvodajalci predstavljajo pomemben del zdravstvenega sistema, saj omogočajo ustrezno zdravljenje s krvjo. Med študenti je že razvito zavedanje o pomembnosti posameznikovega življenja in čut za solidarnost do sočloveka, na kar nakazujejo že večkrat uspešno izpeljane vseslovenske študentske krvodajalske akcije, ki potekajo pod sloganom Častim pol litra! in vsako leto privabijo več mladih krvodajalcev," pravijo v posavskem klubu študentov, kjer so pripisali še nekaj nasvetov.

NASVETI PRED ODVZEMOM KRVI

Počutiti se morate zdrave! Pred odvzemom lahko pojeste nemasten obrok (npr. kruh z marmelado), popijete dovolj tekočine (čaj, sok ali kavo), odsvetujemo pa mastno hrano in mlečne izdelke (mleko, maslo …).

Pred postopkom odvzema krvi:

-se prijaviš v sprejemni pisarni, zato ne pozabi na identifikacijski dokument(!),

-izpolniš vprašalnik,

-opraviš enostavni zdravniški pregled.

Kot KRVODAJALEC ali KRVODAJALKA moraš:

-biti polnoleten/polnoletna (do 65 let),

-imeti vsaj 50 kg telesne teže,

-imeti vrednosti hemoglobina vsaj 125 g/l (ženske) ali 135 g/l (moški),

-imeti krvni tlak pod 180/100 mm Hg,

-imeti zdravo srce,

-biti brez povišane telesne temperature,

-živeti dovolj zdravo, da tvoj način življenja in okolje samo ne pomenita povečanega tveganja za prenos bolezni s krvjo.

Ženske lahko dajo kri vsake štiri, moški pa vsake tri mesece.

Študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra je Društvo novomeških študentov organiziralo že v ponedeljek.

J. A.