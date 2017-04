Na stičišču generacij

12.4.2017 | 10:45

Za dobrodošlico (Foto: M. L.)

Brežice - Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov z zanimanjem spremlja dosežke dijakov Gimnazije Brežice. Pozornost je tem srednješolcem in njihovim mentorjem ter vodstvu šole izkazalo tudi s svojim nedavnim obiskom v Gimnaziji Brežice. Seniorji so srečanje z dijaki, ki so v zadnjem času dosegli izjemne uspehe na mednarodnih tekmovanjih vse od ZDA do Tajske in Kitajske, naslovili Na stičišču generacij.

Medgeneracijsko druženje so začeli v gimnazijski galeriji s pozdravom predstavnika seniorjev Vlada Podgorška in z nagovorom ravnatelja gimnazije Uroša Škofa.

Seniorji so po vodenem ogledu šolskih prostorov prisluhnili dijakom in mentorjem. Ob koncu pa so mladim izročili donacijo.

O možnostih in težavah gimnazijcev in o tem, kaj si o njih mislijo seniorji, več poročamo v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

Galerija