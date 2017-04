Vročekrvna dvojčka Kodrič lani razgrajala, zdaj pa sta se pokesala

Božo in Martin Kodrič

Višji državni tožilec Jože Zevnik in odvetnik oškodovanca Izet Hodžić

Krško - Dvojčka Boža in Martina Kodriča iz vasice Premagovce ob slovensko-hrvaški meji smo pred skoraj tremi leti lahko spremljali v resničnostnem šovu Kmetija. Po tistem sta izginila z oči javnosti, zdaj pa smo ju srečali na krškem okrajnem sodišču.

Tja ju je pripeljal prepir, do katerega je prišlo aprila lani, ko sta se sprla z znancem Radovanom Obradovičem iz Kočarije pri Kostanjevici na Krki, od katerega sta kupila avto.

ZAČELO SE JE V HIŠI

Dvojčka sta prišla k Obradoviču, ki je na sodišču povedal, da mu še vedno nista plačala celotne kupnine. Sprli so se in vse skupaj je prišlo tako daleč, da sta fanta postala nesramna. Zahtevala sta, da ju gleda v oči, nakar jima je on rekel, da mu v njegovi hiši pa res ne bosta ukazovala. V tistem ga je Martin udaril. Pa to še ni bilo dovolj, grozila sta mu, da bosta razbila hišo, Martin je rekel, da ga bo ustrelil, ko ga bo dobil v gozdu. Med prepirom sta razbila okno in odšla.

Obradovič se je odpeljal na policijsko postajo in zadevo prijavil, ko se je vračal domov, pa je pred gostilno videl avto dvojčkov. Poklical je policiste in jim povedal, kje sta.

GROŽNJE PRED LOKALOM

Prepir se je nadaljeval še pred lokalom. Ko sta ga fanta opazila, sta prišla do njegovega avta, prepirali so se in Božo je tako močno udaril po šipi prtljažnika, da se je ta razbila. Pri tem si je celo poškodoval roko.

Prišli so policisti, a vročekrvna Kodriča, ki sta bila pod vplivom alkohola, se nista umirila. Martin je začel groziti še enemu od policistov. »Ustreli me, drugače bom jaz ubil tebe,« je kričal in se mu začel približevati. Policist ga je opozarjal, naj se umiri, in ker to ni zaleglo, ga je poškropil s solzivcem. Nataknil mu je lisice, a Martina tudi to ni ustavilo, z zvezanimi rokami se je stegoval za policistom in mu poskušal vzeti pištolo. Ko sta bila brata že vklenjena v lisice, sta policistu zagrozila, da bo že dobil svoje, ko ga bosta dobila med varovanjem državne meje v bližini njunega doma.

ŽAL JIMA JE

Na sodišču sta se pokesala in priznala vse, kar jima je tožilec Jože Zevnik očital v obtožnem predlogu. »Malo preveč sva popila takrat. Rada bi se opravičila gospodu policistu,« sta ponavljala eden za drugim. Policistu, ki je tudi prišel na sodišče, sta ponudila roko in on jo je sprejel. Opravičila sta se tudi Obradoviču.

»V bodoče ne bom več pomislil na to, da bi komu grozil, kaj šele, da bi razbijal, drugače bom živel,« je dejal Božo, Martin pa je dodal: »Kaj takega mi nikoli več ne bo prišlo na misel.«

POGOJNA OBSODBA

Sodnica Marija Breznik je oba razgrajača obsodila na pogojni kazni v preizkusni dobi treh let, Božu v primeru ponovitve kaznivega dejanja grozi eno leto in tri mesece zapora, Martinu pa eno leto zapora, poleg tega morata plačati še 274 evrov za šipo, ki sta jo razbila pri Obradoviču doma, 284 evrov za razbito šipo na avtomobilu, policistu pa za strah, ki ga je moral pretrpeti. »Če bi Martinu takrat uspelo priti do moje službene pištole, me danes ne bi bilo tukaj,« je na sodišču dejal policist. Poleg vsega navedenega bosta morala poravnati tudi sodne stroške.

Kdo bi vedel, ali se bo dvojčkoma in Obradoviču, ki ga je zastopal odvetnik Izet Hodžić iz Brežic, zdaj uspelo mirno dogovoriti, kaj je s kupnino za avto, kajti Obradovič je na sodišču povedal, da sta mu dolžna še 100 evrov, Kodriča pa sta trdila, da temu ni tako in da sta plačala vse.

