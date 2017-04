FOTO: Aktualov dan sreče v Novem mestu

12.4.2017 | 12:05

Novo mesto - Ples, glasba, lepe misli in sladke dobrote so včeraj preplavile Dolenjsko in osrečile mnogo ljudi. Karavana se je najprej ustavila v Varstveno delovnem centru Novo mesto, kjer so srečo dostavili varovancem in zaposlenim. Aktualova voditelja Anita Gošte in Grega Javornik, pa mične hostese, Aktualko, maskoti Vzajemko in Poštar Pavli so jim podelili lepe misli, sladke bonbone, slastne čokoladice in še mnogo majhnih pozornosti. Marko Vozelj je s kitaro pregnal temne oblake, ki so se nabirali na nebu in varovance osrečil s petjem.

Naslednji postanek je bil v Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto. Razveselili in osrečili so gasilce, ki so prikazali pravo gasilsko akcijo. Marko Vozelj pa je poskrbel, da so vrli gasilci tudi zaplesali z našima voditeljema, hostesami in maskotami.

Zaključek Aktualovega dneva sreče je bil v Qlandiji pred Media barom -Time out cafe, kjer so plesalci Plesnega studia Novo mesto dodobra ogreli obiskovalce.

Podelili so ogromno balonov, lepih misli, objemov, sladkih dobrot in predvsem dobre volje.

Pridite po svoj košček sreče! Razveselili, osrečili in obdarili vas bomo še v:

CELJU: sreda, 12. april

Tam vas pričakajo: Tanja Seme, Mitja Grajzar in seveda Aktualko. Za še boljše vzdušje pa bo s srečno karavano tudi Miran Rudan in plesna šola Plesni val. Ob 17. uri bomo skupaj zaplesali, delili srečo v starem mestnem jedru na Krekovem trgu.

LJUBLJANI: četrtek, 13. april

Prešernov trg v Ljubljani bo pokal od sreče in seveda vsi vi, ki se nam boste pridružili. Ob 17. uri bodo z vami Klemen Bunderla, Mojca Gornik, Saša Lendero ter plesalci Libero Dance Centra.

Delite srečo tudi vi!

Zaželite lep dan neznancu, delite nasmehe in prijaznost. Pošljite lepo misel na ZID SREČE na http://svet24.si/dan-srece

Vsak dan bomo izmed vseh prejetih misli izbrali 4 najlepše, ki jih bomo nagradili z Afrodita presenečenjem.

ekipa radia Aktual, Foto: Mitja Rodič

