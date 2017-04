Z rebalansom močno povečali proračun

12.4.2017 | 13:30

Straški svetniki so včeraj zasedali prvič v tem letu. (Foto: M. Ž.)

Direktorica občinske uprave Tea Urbančič Kavšček in župan Dušan Krštinc.

Straža - Straški svetniki, ki so se včeraj popoldne sestali prvič letos, so na mizi že imeli prvi rebalans letošnjega proračuna, ki so ga sicer sprejeli na decembrski seji lani. Pripraviti so ga morali zaradi dveh letošnjih največjih naložb v občini – gradnje gospodarske javne infrastrukture v Gospodarski coni Zalog in projekta Hidravličnih izboljšav.

Pri prvi so znesek uskladili z vlogo, s katero se javili na razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pri drugi pa bo po dogovoru z Mestno občino Novo mesto, ki je nosilka projekta, straška občina v celoti zagotovila delež, ki odpade nanjo, torej tako lastna sredstva kot znesek, ki ga sofinancira država in Evropska unija, nato pa bo novomeška občina, ko bo dobila denar, to vračala Stražanom.

Z rebalansom so tako prihodke iz dobrih 4,1 milijona evrov povečali na dobrih 5,4 milijone in odhodke iz več kot 4,8 milijona na nekaj več kot 7 milijonov evrov, od tega skoraj 69 odstotkov namenjajo za naložbe. Razliko bodo pokrili iz denarjem na računu in najemom kratkoročnega kredita, če bo potreben. Hkrati so z rebalansom več denarja namenili še za nekatere naložbe.

V razpravi so svetniki LKOS-a izrazili pomisleke glede kadrovskega načrta, ki predvideva novo zaposlitev v režijskem obratu, s čimer bi se povečalo število zaposlenih v občinski upravi, sicer pa so menili, da je investicijsko naravnan. Na koncu so ga potrdili s 7 glasovi za in 0 proti, štirje svetniki pa so bili vzdržani.

Pod drobnogled so vzeli tudi zaključni račun za lansko leto. Realizacija na prihodkovni strani je znašala 79,9 odst. in na odhodkovni 67,5 odst., precej nižja pa je bila realizacija načrtovanih naložb, in sicer 44 odstotna. Kot so pojasnili v občinski upravi gre odstopanje pri prihodkih predvsem na račun manjših prihodkov od načrtovanih od komunalnega prispevka in prodaje zemljišč, pri odhodkih pa zaradi nekaterih neuresničenih naložb: gradnja gospodarske javne infrastrukture v GC Zalog, gradnja kombiniranih pločnikov, ureditev centra Straže in dela hidravličnih izboljšav.

Častni občan bo Mirjan Kulovec

Občina Straža bo prihodnjo soboto na slavnostni seji ob občinskem prazniku dobila novega častnega občana, to bo Mirjan Kulovec, svetniki pa so potrdili še, da Priznanje Jožeta Kneza dobi Lado Lavrič, Priznanje Franca Červana Iztok Mavsar in Priznanje Jožeta Dularja Alojz Antončič.

Med drugim so sprejeli tudi letne programe športa, kulture in socialnega varstva ter se seznanili s poročili o izvajanju pomoči na domu za leto 2016, o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za lansko leto, letnim poročilom osnovne šole Vavta vas za leto 2016 in razvojem zavoda v letošnjem letu, poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Straža za leti 2015 in informacijo o izgradnji objekta MBO Dolenjske in Bele krajine na Leskovcu.

M. Ž.

Galerija