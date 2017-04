Miha Zarabec odhaja v Kiel

12.4.2017 | 13:05

Miha Zarabec (Foto: J. S./arhiv DL)

Celje, Trebnje - Potem, ko je Blaž Blagotinšek pred sezono odšel v Veszprem, Janc po sezoni odhaja v Kielce, je celjski klub uspel še tretjega igralca v letu dni pripeljati do vrat evropskega velikana. Po izteku te sezone bo namreč Trebanjec Miha Zarabec dres RK Celje Pivovarna Laško zamenjal za dres nemškega velikana Kiela, je danes na svoji spletni strani objavil celjski rokometni klub.

Miha Zarabec bo v sezoni 2017/2018 novi član najtrofejnejšega nemškega kluba, THW Kiela, ki je bil med vsemi zainteresiranimi klubi najbolj prepričal celjskega srednjega zunanjega igralca. Čeprav so iz Celja v največje klube odhajali igralci že prej, pa je pivovarjem v le letu dni uspelo v tri evropske velikane plasirati igralce, ki so jih vzgojili v Celju, ali pa so tu do konca razvili svoj talent ter se pokazali Evropi in svetu. Pred to sezono je Blaž Blagotinšek prestopil v madžarski Veszprem, pred kratkim se je celjski klub dogovoril za prestop Sevničana Blaža Janca, talenta, ki si ga je želela vsa Evropa, naslednji v vrsti pa je Miha Zarabec, ki ima sicer s Celjani pogodbo še za naslednje leto. V njej je bila klavzula, da lahko ob plačilu dogovorjene odškodnine odide predčasno, kar je nemški velikan sprejel, Miha pa bo od naslednje sezone dalje svoj razkošen talent, ki ga je, kot mnogi drugi uspešni igralci, izbrusil v celjski rokometni šoli, prikazoval na severu Nemčije, kot tudi po vsej Evropi, kjer bo Kiel nastopal.

"Najprej moram reči, da sem izjemno vesel, saj so se mi uresničile otroške sanje, da zaigram za tak klub. Rad bi se zahvalil Rokometnemu klubu Celje Pivovarna Laško za korektnost in podporo ob tem prestopu. Za vse ostalo poslavljanje in zahvale bo še dovolj časa, saj nas trenutno čaka veliko bolj pomembno delo na igrišču. Še vedno je ta trenutek v moji glavi samo delo v Celju, cilji, ki jih imamo in to bom tudi pokazal,« je rekel Zarabec, ki je pred prihodom v Celje igral za Maribor in Trebnje, kjer je tudi začel svojo rokometno pot.

J. A.