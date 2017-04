Požarna ogroženost le še na Primorskem

12.4.2017 | 13:10

Foto: arhiv DL

Uprava za zaščito in reševanje je danes razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju celotne države z izjemo nekaterih primorskih občin. Veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju države so sicer razglasili s 1. aprilom. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala izvajati poostren nadzor.

J. A.