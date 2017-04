Na Mirni sprejeli obvezno razlago dela OPN

12.4.2017 | 14:40

Včeraj se je na Mirni sestal občinski svet.

Mirna - Mirnski občinski svet je na včerajšnji, 16. redni seji v tem mandatu, med drugim sprejel obvezno razlago dveh členov OPN in zaključni račun za preteklo leto, potrdili pa so tudi pravilnik za podeljevanje občinskih priznanj.

Občinski svet je sprejel obvezno razlago 51. in 142. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Mirna, s katero je podrobneje opredelil vrste dejavnosti, ki se lahko izvajajo v središču kraja, v neposredni bližini stanovanjskih objektov, izobraževalnih in zdravstvene ustanove ter kulturnega doma. To je bilo potrebno zaradi načrtovane izgradnje objekta za soproizvodnjo električne energije in toplote, je v sporočilo za javnost zapisala Petra Krnc.

"Z obvezno razlago je občinski svet natančneje opredelil dejavnosti in objekte, ki jih je možno izvajati v centru Mirne. Torej: možne so energetske dejavnosti, na primer izvedba daljinskega ogrevanja, ki nadomešča več individulanih kurišč, ni pa na tem mestu možno postavljati objektov, ki so namenjeni industrijski proizvodnji, na primer električne energije. Taka dejavnost sodi v industrijske cone," pojasnjuje direktorica Občinske uprave Občine Mirna Tanja Šinkovec, ki dodaja, da je občina poskrbela za komunalno opremljeno poslovno-industrijsko cono, kjer lahko investitorji kupijo parcelo tudi za izgradnjo objekta za pridobivanje električne energije.

OSTALI SKLEPI

Občinski svet je včeraj sprejel tudi zaključni račun za preteklo leto, ko je bila realizacija proračuna na prihodkovni strani 70,7-odstotna (2,3 milijona evrov od načrtovanih 3,3 milijona evrov), na odhodkovni pa 65,2-odstotna (2,2 milijona evrov od načrtovanih 3,4 milijona evrov). Največje investicije v preteklem letu so bile sofinanciranje obnove državne ceste R1-215 pod naseljem Roje, obnova občinske ceste Zapuže-Stan in urejanje Športnega parka Mirna.

Potrdil je odlok, s katerim se na željo stanovalcev spreminja mejo med naseljema Stan in Debenec, v prvi obravnavi je sprejel tudi Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Mirna, ki bo natančneje opredelil sofinanciranje prireditev, ki niso predmet drugih razpisov. V ta namen je v proračunu zagotovljenih 12 tisoč evrov, razdeljeni pa bodo na podlagi poziva, ki bo objavljen po drugi obravnavi, predvidoma julija.

Občinski svet je včeraj potrdil tudi odlok o podelitvi občinskih priznanj, ki določa, da se ob občinskem prazniku lahko izjemoma podeli naziv častni občan, vsakokrat pa se lahko podeli največ ena plaketa in tri zahvale. Prejemnike v potrditev občinskemu svetu predlaga komisija za priznanja, ki ji predseduje Barica Kraljevski, člani pa so še Janez Bračko, Irena Dim, Niko Borštnar in Feliks Križnik. Javni poziv za predlaganje kandidatov za prva občinska priznanja bo objavljen ta petek. Na občini predloge pričakujejo do 19. maja, priznanja pa bodo podeljena na slovesni prireditvi na predvečer občinskega praznika, 30. junija.

