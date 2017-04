Ljudje naj bi več hodili in kolesarili

12.4.2017 | 18:00

Črnomelj - Tukajšnji občinski svet je na zadnji seji sprejel celostno prometno strategijo (CPS), ki je temeljni strateški dokument občine Črnomelj pri načrtovanju razvoja prometa za naslednjih pet let. Danes so črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, Anita Jamšek z občinske uprave in direktor podjetja Harpha Sea Aljoša Žerjal na novinarski konferenci predstavili CPS v črnomaljski občini.

Poudarili so, da gre v CPS za nov način razmišljanja o načrtovanju prometnih ureditev, ki pomenijo korak k bolj celostnemu in trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. CPS je nastajala v več fazah od lanskega maja do letošnjega marca. Pripravili so analize razmer v prometu v občini, delavnice, posvete in javne razprave. Izdelovalci CPS so skupaj z občino Črnomelj predvideli vizijo in cilje občine pri načrtovanju prometa. Poudarek so dali manjši uporabi avtomobilov ter spodbujanju ljudi k hoji in kolesarjenju.

Cilj je namreč, da bi izboljšali kakovost življenja in zmanjševali onesnaževanje okolja, kar pa bodo naredili z manjšimi koraki, da naložbe ne bodo predrage. V okviru CPS lahko namreč za denar kandidirajo na razpisu le za naložbe v Črnomlju, ne pa tudi v vaseh. Tam bodo lahko investirali le denar iz občinskega proračuna. Sicer pa so nekatera dela v Črnomlju že v teku. V letošnjem letu naj bi uredili predvsem nekaj pločnikov, cest, prehodov za pešce, kolesarskih poti, stopnice ter obnovili mostička čez Dobličico.

