Delavca s poškodovano nogo odpeljali v bolnico

12.4.2017 | 18:35

Foto: arhiv DL

Dopoldne ob 9.49 je v podjetju v Šmarjeti delavcu težji predmet poškodoval nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bili obveščeni pristojni.

S helikopterjem v UKC Ljubljana

Ob 17.06 je ekipa nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj oskrbela obolelo osebo ter jo predala dežurni ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, katera jo je s helikopterjem SV prepeljala v UKC Ljubljana.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 17.14 so v ulici Pod Trško Goro v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto prenesli obolelo osebo iz stanovanjske hiše do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

J. A.