Gneča na Obrežju; Šefic o začasnem odstopu od sistematičnega nadzora

12.4.2017 | 19:00

Foto: B. B. ,arhiv DL

Po podatkih policije se trenutno na izstop iz Slovenije najdalje čaka na Obrežju, kjer osebna vozila čakajo dve uri in pol, tovorna pa eno uro. Na mejnem prehodu Slovenska vas je čakalna doba za osebna vozila eno uro.

Sicer je državni sekretar Boštjan Šefic danes predstavil zaključke sestanka delovne skupine za meje, ki je potekal v Bruslju, in ukrepe, ki jih bo Slovenija izvajala glede sistematične nadzora na zunanjih schengenskih mejah ob prihajajočih praznikih. Najprej je poudaril, da imamo izjemno pomembno vlogo in smo branik schengenskega območja.

Glede na to, da so pred vrati velikonočni prazniki in s tem tudi že sicer povečan promet na mejnih prehodih, bo Slovenija začasno odstopila od sistematičnega nadzora. To pomeni, da bodo na določenih mejnih prehodih na podlagi ocene tveganja v kritičnih obdobjih preverjali tiste potnike, za katere je to glede na varnostne in operativne kazalnike potrebno. Kazalniki bodo vključeni v oceno tveganja, pri potnikih s prepoznanimi kazalniki tveganja bodo morali policisti še vedno opraviti sistematično mejno kontrolo.

"S tem želimo vsem dobrovernim potnikom omogočiti, da v čim krajšem času opravijo prestop državne meje," je dejal Šefica in dodal, da bo ob intervalih redkega prometa policija še naprej izvajala sistematično kontrolo vseh potnikov. Po njegovih besedah so o tem že obvestili Evropsko komisijo.

J. A.