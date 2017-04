Jan Pancar v tovarniški ekipi Yamahe

12.4.2017 | 19:50

Šentvid pri Stično, Milano - 16-letnega motokrosista Jana Pancarja iz AMD Šentvid pri Stični so začasno sprejeli v tovarniško ekipo Yamahe, pod okriljem katere se bo udeleževal dirk za evropsko prvenstvo EMX250. Pancar se je moral najprej dokazati na testiranjih.

"Jan se trenutno nahaja v Milanu, kjer z Yamahino ekipo izvaja zadnje nastavitve dirkalnika pred začetkom evropske sezone 2017, ki se začne to soboto oziroma nedeljo v Trentinu," je sporočil Jure Tomše iz podjetja Delta Team Krško.

Janov oče Igor je rekel: "Ob velikem družinskem prizadevanju, garanju in odrekanju, kar je ključ do uspeha, se naša družina z Janom na čelu zahvaljuje dolgoletnemu sponzorju Yamaha Delta Team Krško, ki nam je omogočil materialno, tehnično ter intelektualno podporo praktično že od samega začetka, da je lahko Jan uspešno začrtal začetek svoje uspešne kariere na državnem in svetovnem nivoju. Rad bi poudaril, da so v podjetju iz Krškega prav tako izkoristili pravi trenutek za drugi korak, podali dobro priporočilo vodilnim v karavani svetovne Yamahine motociklistične scene in tako Janu omogočili priložnost, da se izkaže. Obenem se zahvaljujem tudi vsem ostalim sponzorjem in posameznikom, ki so kakorkoli pripomogli k naši uspešni zgodbi. Zavedamo se, da je to šele pravi začetek."

"Jan je mlad in to bo zanj odlična izkušnja. Ima dolgo razmerje z Yamaho in ponuja se mu čudovita priložnost, saj bo imel na voljo ves material oziroma tehnično podporo na najvišjem nivoju, kar je potrebno za njegov uspeh. Jan gre z roko v roki z Yamahino filozofijo za razvoj mladih nadarjenih talentov, ki jim pomaga doseči osvojitev razredov MX2 in MXGP, je dejal direktor Erik Eggens iz Yamahe Off-Road Racing.

J. A., foto: Yamaha

