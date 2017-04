Ministrstvo za predčasno razpustitev kostanjeviškega občinskega sveta

13.4.2017 | 08:30

Ladko Petretič (Foto: B. B., arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki so se predstavniki Službe za lokalno samoupravo z županom in s svetniki pogovarjali glede spora, ki hromi delovanje občinskega sveta in zaradi katerega je služba že opozorila na možnost njegove predčasne razpustitve ali županove razrešitve. Ker spora niso zgladili, bo ministrstvo predlagalo razpustitev občinskega sveta.

Vodja službe za lokalno samoupravo ministrstva za javno upravo Roman Lavtar je po sestanku za STA povedal, da so sicer občinskim svetnikom dali na voljo še nekaj manevrskega prostora za zgladitev spora in sprejem nujno potrebnih občinskih proračunov za letos in prihodnje leto.

Če ti pri svojem vztrajanju ne bodo popustili, pa bodo vladi predlagali, da začne postopek razpustitve občinskega sveta. V tem primeru bi lahko svetniške volitve v Kostanjevici na Krki pričakovali zgodaj jeseni.

Lavtar je še dodal, da bodo postopek razpustitve vsekakor sprožili. Kostanjevičanom so sicer danes predlagali ustanovitev pomiritvene skupine, ki bi jo sestavljali župan in predstavniki svetnikov in bi določila osnovne okvire za sprejetje omenjenih proračunov. Pri tem so predlagali, da bi temeljni vzrok spora, vlaganja v telefonijo, zamrznili in da bi odločitev o tem prepustili novemu svetniškemu sklicu, a so svetniki tudi ta predlog "kategorično zavrnili".

Občinske organe bodo sicer še enkrat opozorili in pozvali k ureditvi stanja. Primer bo nato obravnavala vlada. Če se bo ta odločila za omenjeno razpustitev, bo to predlagala državnemu zboru, ki bo sprejel končno odločitev. Do te odločitve bi sicer lahko prišlo še pred julijskimi državnozborskimi počitnicami, je še povedal Lavtar.

Kostanjeviški župan Ladko Petrič je po sestanku ocenil, da je malo možnosti, da bi s svetniki, ki vztrajajo pri zahtevi revizije vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, dosegli dogovor.

Sam tudi meni, da je zadeva končana in da tega, ker je že bilo razdeljeno, ni moč vnovič deliti. Če druge rešitve ni in če se ne bodo dogovorili glede sprejetja proračunov za letos in prihodnje leto, pa Kostanjevičanom preostanejo le volitve, je še dejal.

Občina Kostanjevica na Krki je sicer marca prejela dopis, s katerim sta ministrstvo za javno upravo oz. služba za lokalno samoupravo županu Petretiču in svetnikom predlagala predčasno razpustitev občinskega sveta ali razrešitev župana. Razlog je spor med županom in svetniško večino, ki onemogoča delovanje občinskega sveta. Njegove seje so skoraj praviloma nesklepčne, občina pa drugo leto zapored deluje brez sprejetega proračuna.