Gorele saje v kaminu; danes brez elektrike

13.4.2017 | 07:05

Včeraj ob 18.10 uri so v Šmarjeti v ležalnem delu kamina stanovanjske hiše gorele saje. Gasilca PGD Šmarjeta sta nadzorovala izgorevanje saj. Škoda ni nastala.

Gorelo na AC

Ob 23.19 je na avtocesti Novo mesto - Ljubljana med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod pri kraju Jelše, občina Mirna Peč, zaradi tehnične okvare gorel motor tovornega vozila. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so odklopili akumulator in požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica med 9. in 13. uro na območju TP Orešje Ledina izvod proti Bizeljskem in na področju nadzorništva Brežice med 9. in 12. uro na območju TP Žejno izvod Žejno.

M. K.