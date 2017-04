Evropa bo vztrajala, najdaljši zastoji na Obrežju

Na Obrežju avtobusi in tovorna vozila čakajo tudi pri vstopu v državo - avtobusi dve uri, tovorna vozila pa uro. Nekoliko manj je treba čakati na Gruškovju, kjer osebna vozila in avtobusi za prestop meje v Hrvaško čakajo 45 minut, tovorna vozila pol ure. Polurna čakalna doba je tudi za osebna vozila pri izstopu iz države na mejnem prehodu Starod, še enkrat toliko morajo tam čakati tovorna vozila pri vstopu v državo.

Sistematični nadzor potnikov na zunanjih schengenskih mejah, ki je v veljavi od petka, je na slovensko-hrvaških mejnih prehodih povzročil večurne zastoje predvsem minuli petek in soboto. Zato sta se Slovenija in Hrvaška odločili zmanjšati popoln nadzor ter sta ga v nedeljo že deloma opuščali, in sicer pri tistih, ki predstavljajo manjše varnostno tveganje.

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic je v sredo tudi za prihajajoče praznike v primeru daljših kolon napovedal začasen odstop od sistematičnega nadzora potnikov, ko bo ocena tveganj to dovoljevala. Pojasnil je, da oceno pripravljajo za vsak mejni prehod posebej. A to po njegovih besedah ne pomeni, da čakalnih dob sploh ne bo, saj je gneča na cestah v tem času stalnica. Poudaril je, da ima evropska uredba svoj pomen in da bo treba tudi na račun varnosti pač žrtvovati nekaj časa.

Močno me zanima zakaj poostrena kontrola pri izstopu iz Evrope? Pri vstopu mi je jasno, da mora biti pregledan vsak ampak zakaj pri izstopu. Se bojite, da bi nas teroristi zapustili ? Se podpišem,... Sam bog ve, kaj tile kadijo ... varujejo EU, tako da zaj***vajo svoje državljane...