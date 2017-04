Milan Jazbec kandidat za petega predsednika Slovenije

Spodnja Pohanca - Milan Jazbec iz Spodnje Pohance (pri Brežicah) kandidira za petega predsednika Republike Slovenije. Kandidaturo bo uradno najavil v sredo, 19. aprila, v Ljubljani.

Jazbec je trenutno slovenski veleposlanik v Makedoniji, pred tem je bil nazadnje slovenski veleposlanik v Turčiji, akreditiran še v Azarbejdžanu, Iranu, Iraku, Siriji in Libanonu. Dela okrog 35 let v diplomaciji, gospodarstvu, novinarstvu in politiki, od tega 22 let na vodstvenih delovnih mestih. Po diplomah iz obramboslovja in novinarstva na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in diplomatski šoli v Beogradu je na celovški univerzi dosegel doktorat iz filozofije. Objavil je več kot 120 znanstvenih in strokovnih člankov ter 37 knjig v šestih jezikih, od teh 16 o diplomaciji. Predaval je na več univerzah v Evropi in ZDA in je med drugim urednik mednarodne znanstvene revije European Perspectives. Rodil se je leta 1956 v Brežicah.

Prof. dr. Milan Jazbec kandidira kot neodvisni kandidat. Kljub svojemu visokemu položaju ostaja v očeh rojakov in poznavalcev človek s podeželja, ki je s svojim delom in podporo najbližjih prišel na vrh, in je vedno ostal z ljudmi in pri njih, kjerkoli je že bil oziroma je.

M. L.