FOTO: V Leskovcu pri Krškem nova tehnična trgovina in servis

13.4.2017 | 12:20

Leskovec pri Krškem - Kmetijska zadruga Krka Novo mesto je v Leskovcu pri Krškem odprla novo tehnično trgovino s prodajno površino 30 kvadratnih metrov. V njej lahko kupci najdejo izdelke za delo v gozdu in na vrtu, so sporočili iz KZ Krka

Ta tehnična trgovina je enajsta maloprodajna poslovalnica s tehničnim programom KZ Krka, v kateri bo zaposlen strokovni prodajalec. Poleg trgovine bo na 25 kvadratnih metrih deloval tudi servis za blagovne znamke Stihl, Viking, Briggs & Stratton, Solo in Husqvarna za: motorne žage, kosilnice in motorne kose, traktorje ter riderje, vrtne prekopalnike, snežne freze, brušenje verig, električnih škarij, višinskih obrezovalnikov …

"Z odprtjem nove poslovalnice pričakujemo, da se bomo kot vodilni ponudnik kmetijsko - vrtičkarskega programa na Dolenjskem uspešno umestili kot prodajalec teh programov v tem delu Posavja, hkrati pa izbrana lokacija prinaša dodatno prednost v iskanju sinergijskih učinkov z našimi pridelovalci zelenjave in sadja, katerih največ prihaja s tega območja,"« je ob odprtju rekel v.d. direktorja KZ Krka Anton Prus.

Pridelano s pridnimi rokami

Vse kmetije, ki dobavljajo zelenjavo, sadje in sadike v KZ Krka, pridelujejo na integriran način. Osnovni cilj integrirane pridelave je pridelati svežo in okusno zelenjavo, sadje in sadike višje kakovosti na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi.

S kratkimi verigami v prvi vrsti KZ Krka zagotavlja bolj svežo, hranilno in okusno hrano prebivalstvu. Prinašajo pa tudi številne koristi, ki niso zgolj ekonomske, temveč tudi okoljske in socialne.

KZ Krka sodeluje z okoli 40 zelenjadarskimi kmetijami, 180 za pridelavo mleka in 200 s svežim mesom. Pod znamko Dobrote s kmetije je moč najti domače dobrote s slovenskih kmetij: sadje in zelenjavo pridelano v slovenskih sadovnjakih in na poljih na naravi prijaznejši, integriran način ter sveže meso in mesne izdelke, katerih poreklo so tradicionalno vzrejene živali s slovenskih kmetij.

J. A., foto: KZ Krka

